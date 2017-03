Zahl des Tages: 21 Prozent der Deutschen wünschen sich mehr Wohnfläche

Saarbrücken (ots) - Wohntrend: Deutsche wollen mehr Platz in denvier WändenWohnminimalismus war gestern. Für jedes Kind ein eigenes Zimmer,eins für Gäste, für die Arbeit und am liebsten noch ein Hobbyraum -der Trend geht hin zu "mehr Quadratmetern pro Einwohner". Wie einerepräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt zeigt,wünscht sich jeder fünfte Deutsche mehr Wohnfläche. Bei den unter30-Jährigen (18- bis 29 Jahre) sind es 27 Prozent, bei den 30- bis44-Jährigen sogar 36 Prozent.(1) Immer mehr Menschen sind inzwischengroßzügige Platzverhältnisse gewöhnt, da sie alleine oder mit maximalein bis zwei Familienmitgliedern zusammenleben.CosmosDirekt-Versicherungsexpertin Sandra Kniesigk rät Mietern undEigentümern daher, bei einer Wohnraumvergrößerung dieHausratversicherung zu überprüfen: "Um im Schadenfall eineUnterdeckung zu vermeiden, wird bei den meisten Anbietern einbestimmter Absicherungsbetrag je Quadratmeter Wohnfläche - diesogenannte Mindestversicherungssumme - empfohlen. Ändert sich dieWohnfläche, sollte auch die Versicherungssumme angepasst werden."(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Smartes Wohnen" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImOktober 2016 wurden in Deutschland 1.000 Männer und Frauen ab 18Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-wohnflaecheWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier: www.cosmosdirekt.deWünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaCosmosDirektUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell