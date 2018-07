Zahl des Tages: 1.076 Euro geben deutsche Urlauber durchschnittlich im Sommer 2018 aus

Saarbrücken (ots) - Reisekosten: So viel Geld lassen die Deutschenim Sommerurlaub1.076 Euro geben deutsche Urlauber durchschnittlich im Sommer 2018aus.Flüge buchen, im schicken Hotel schlafen, lecker Essen gehen:Reisen kann schnell zum teuren Spaß werden. Für ihren Sommerurlaubgeben die Deutschen 2018 durchschnittlich 1.076 Euro aus. Das zeigteine aktuelle forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland. Befragte älter als 60Jahre lassen sogar 1.338 Euro pro Kopf für ihre Erholung springen."Je teurer der Urlaub und je weiter weg das Reiseziel, umso wichtigerist es, sich Gedanken um die passende Absicherung zu machen", rätSebastian Dietze, Versicherungsexperte von CosmosDirekt. "Muss manwegen einer Krankheit oder eines Notfalls in der Familie den Urlaubstornieren oder ihn unterwegs abbrechen, kommt die Reiserücktritt-und Abbruchversicherung für die Kosten auf."(1) Repräsentative Trendumfrage "Sommerreisezeit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.510 Bundesbürger ab 18Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-urlaubsbudgetWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenPressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell