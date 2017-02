Zahl des Tages: 18 Prozent der Deutschen verbringen ihren Urlaub in diesem Winterhalbjahr im Ausland

Saarbrücken (ots) - Fernweh ohne finanzielle FolgenOb Sonne tanken am Strand oder Skiurlaub in den Bergen: In derZeit von Oktober bis April packt viele Deutsche die Reiselust. Fastjeder Fünfte (18 Prozent) macht im laufenden Winterhalbjahr Urlaub imAusland. Das zeigt eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag vonCosmosDirekt.(1) Im Ausland zahlt die gesetzliche Krankenversicherungjedoch nur eingeschränkt für medizinische Leistungen. "Damit dieTraumreise keine unerwünschten Kosten nach sich zieht, solltenUrlauber unbedingt eine Reisekrankenversicherung im Gepäck haben",rät CosmosDirekt-Versicherungsexperte Sebastian Dietze. Die Policeumfasst sowohl ambulante als auch stationäre Behandlungen sowieArznei-, Heil- und Verbandmittel. Und sie hilft nicht nur amUrlaubsort selbst: "Erfordern Krankheit oder Verletzung einenKrankenrücktransport, kommt die Reisekrankenversicherung dafür auf -und zwar nicht nur bei medizinischer Notwendigkeit, sondern bereits,wenn er medizinisch sinnvoll ist", so Dietze.(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Autofahren im Winter" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImDezember 2016 wurden in Deutschland 1.501 Personen ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.314 Autobesitzer.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-urlaubsortInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unterwww.cosmosdirekt.de.Pressekontakt:Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaCosmosDirektUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell