Zahl des Tages: 16 Prozent der deutschen Autofahrerinnen können ihrem Wagen Schneeketten anlegen

Saarbrücken (ots) - Den Winter an die Kette legenWer mit seinem Auto im Winter in den Bergen unterwegs ist, solltesie immer dabei haben: Schneeketten. Auf vereisten undschneebedeckten Straßen halten sie den Wagen besser in der Spur. Dochnicht einmal jeder zweite Autofahrer (40 Prozent) ist in der Lage,Schneeketten ohne fremde Hilfe anzubringen. Das zeigt jetzt einerepräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt. Bei denAutofahrerinnen sind es sogar nur 16 Prozent. Männliche Autofahrerhaben die Montage laut eigener Aussage dagegen besser im Griff: Vonihnen können 63 Prozent Schneeketten selbst anlegen.(1) "Damit imFall der Fälle alles funktioniert, sollte man das Aufziehen am bestenvorab in der heimischen Garage üben", rät Frank Bärnhof,Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt. "Eine allgemeineSchneekettenpflicht gibt es in Deutschland zwar nicht, in manchenRegionen schreiben blaue Schilder mit weißem Schneekettensymboljedoch vor, die Eisen aufzuziehen. Bei Fahrten ins Ausland solltensich Autofahrer vorab über die geltenden Regelungen informieren."(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Autofahren im Winter" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImDezember 2016 wurden in Deutschland 1.501 Personen ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.314 Autobesitzer.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-schneekettenWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier: www.cosmosdirekt.deWünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaCosmosDirektUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell