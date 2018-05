Zahl des Tages: 15 Prozent der Deutschen bereuen nichts in ihrem Leben

Saarbrücken (ots) - Je ne regrette rien: Jeder Siebte blicktzufrieden zurückWenn ich das gewusst hätte... So mancher würde gern das Rad derZeit zurückdrehen, um dann besser auf seine Gesundheit zu achten,mehr Zeit mit der Familie zu verbringen oder sogar einen anderenBeruf zu ergreifen. Immerhin 15 Prozent der Deutschen blickenzufrieden zurück - und würden in ihrem Leben nichts anders machen,wenn sie noch einmal die Möglichkeit hätten sich zu entscheiden. Zudem Ergebnis kommt eine repräsentative forsa-Studie (1) im Auftragvon CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.Mit der richtigen Vorsorge fällt es etwas leichter, nicht inSituationen zu geraten, die man später bereut. Nicole Canbaz,Vorsorgeexpertin bei CosmosDirekt, rät zu einer umfassenden undrechtzeitigen Absicherung gegen existenzbedrohende Risiken: "Dieprivate Haftpflichtversicherung gehört dabei zu den wichtigstenPolicen überhaupt. Denn wer einem anderen schuldhaft einen Schadenzufügt, ist gesetzlich verpflichtet, Ersatz zu leisten. Die Policebietet einen hohen Schutz zu vergleichsweise niedrigen Beiträgen."Ratsam sei es zudem, die eigene Lebenssituation zu analysieren und zuprüfen, welche Absicherung man darüber hinaus für sich und seineFamilie benötigt. "Eine individuelle Bedarfsanalyse und kompetenteBeratung helfen hier, um den bestmöglichen Schutz für sich und seineFamilie zu finden."(1) Repräsentative Gesellschaftsstudie 2017 "Jetzt aber ich,erwachsen werden in Deutschland" des Meinungsforschungsinstitutsforsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland2.006 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-nichts-anders-machenWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Wir verfügen über zusätzliche Informationen zu diesem Thema.Wenden Sie sich gerne an den unten angegebenen Ansprechpartner, wennwir Sie diesbezüglich unterstützen können.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell