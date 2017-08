Zahl des Tages: 10 Prozent der Fahrradfahrer nutzen regelmäßig einen Fitnesstracker

Saarbrücken (ots) - Mit dem Fahrrad unterwegsHabe ich mein Trainingssoll geschafft? Wie viel Strecke wurdezurückgelegt? Wie hoch war mein Puls im Durchschnitt? Fitnesstrackerdokumentieren persönliche Fortschritte schwarz auf weiß - und sindein Muss für viele ambitionierte Sportfans. Eine repräsentativeforsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer derGenerali in Deutschland, zeigt: Auch Radfahrer setzen auf Wearablesbei ihren Touren. Bereits jeder Zehnte nutzt regelmäßig einenTracker.(1) "Fitness-Armbänder kommen nicht nur bei besonderssportbegeisterten Radfahrern zum Einsatz, sondern motivieren auchimmer mehr Gelegenheitsradler, etwas für ihre Gesundheit zu tun",sagt Damaris Kleist, Vitality-Expertin von CosmosDirekt. Wer seineAktivitäten mit einem Tracker dokumentiert, kann dadurch auch beiimmer mehr Versicherungen von günstigeren Beiträgen profitieren. Sobietet etwa CosmosDirekt mit dem Generali-Vitality-Programm erstmaligseinen Kunden die Möglichkeit an, bei gesundheitsbewusstem Verhalteneine Rückerstattung von Risikolebensversicherungsbeiträgen zuerhalten. Zusätzlich können Preisvorteile bei Kooperationspartnernerworben werden.(1) Repräsentative Umfrage "Fahrrad-Nutzung" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril 2017 wurden in Deutschland 1.504 Personen ab 18 Jahren befragt,darunter 1.113 Fahrradfahrer.Wir verfügen über weitere interessante Daten und Fakten zu diesemThema. Sprechen Sie uns gerne an, wenn wir Sie diesbezüglichunterstützen können.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-fitnesstrackerWeitere Inhalte zum Thema finden Sie bereits hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Susanne PaulExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7186E-Mail: susanne.paul@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell