Zahl der Studierenden steigt im Wintersemester 2017/2018 erneut an

Im Wintersemester 2017/2018 sind so vieleStudierende wie noch nie an den deutschen Hochschulen eingeschrieben.Nach ersten vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) waren 2 847 800 Studentinnen und Studenten im aktuellenWintersemester an einer deutschen Hochschule immatrikuliert. Damiterhöhte sich die Zahl der Studierenden im Vergleich zumWintersemester 2016/2017 um 40 800 (+ 1,5 %).1 785 300 (62,7 %) Studierende waren an Universitäteneinschließlich Pädagogischen und Theologischen Hochschuleneingeschrieben. Fachhochschulen ohne Verwaltungsfachhochschulenhatten mit 982 400 Studierenden einen Anteil von 34,5 %. AnVerwaltungsfachhochschulen studierten im Wintersemester 2017/2018rund 43 700 Studentinnen und Studenten (1,5 %), 36 500 (1,3 %) an denKunsthochschulen.Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger, die imStudienjahr 2017 (Sommersemester 2017und Wintersemester 2017/18)erstmals ein Studium an einer deutschen Hochschule aufgenommen haben,ist gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,1 % auf 509 400 gesunken. Dabeilag der Rückgang an den Universitäten bei 1,6 % und an denKunsthochschulen bei 1,2 %. Demgegenüber gab es an Fachhochschulen (+0,6 %) und Verwaltungsfachhochschulen (+ 24,9 %) einen Zuwachs.Bisher liegen für vier ausgewählte technisch orientierteStudienbereiche Informationen über die Zahl der Erstsemester imStudienjahr 2017 vor. Mit 37 400 Studierenden im erstenHochschulsemester begannen 4,1 % weniger Personen ein Studium imStudienbereich Informatik als im Vorjahr. 34 700 Studierendeschrieben sich in ihrem ersten Hochschulsemester inMaschinenbau/Verfahrenstechnik ein (- 4,7 %), 16 800 inElektrotechnik und Informationstechnik (- 0,0 %) sowie 11 200 imBereich Bauingenieurwesen (- 1,8 %).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.