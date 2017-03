Zahl der Studienberechtigten im Jahr 2016 um 1,9 % gestiegen

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 haben rund 453 000 Schülerinnen undSchüler in Deutschland die Hochschul- oder Fachhochschulreifeerworben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,waren das nach vorläufigen Ergebnissen 1,9 % mehr Studienberechtigteals im Vorjahr.Die Veränderung der Studienberechtigtenzahlen gegenüber 2015verlief in den Ländern uneinheitlich. In Ostdeutschland(einschließlich Berlin) stiegen sie insgesamt um 4,5 %, inWestdeutschland um 1,5 %. Der starke Zuwachs an Studienberechtigtenin Schleswig-Holstein von 46,4 % liegt darin begründet, dass aufgrundder Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre (G8) im Jahr 2016zwei Schuljahrgänge die allgemeine Hochschulreife erlangten.Der größte Teil der Studienberechtigten (77,9 %) erwarb 2016 dieallgemeine oder fachgebundene Hochschulreife. 22,1 % derAbsolventinnen und Absolventen erlangten die Fachhochschulreife.65,6% der Studienberechtigten erwarben ihre Hoch- beziehungsweiseFachhoch-schulreife an einer allgemeinbildenden Schule, 34,4 % aneiner beruflichen Schule. Der Anteil der Personen, die ihreStudienberechtigung an einer beruflichen Schule erlangten, ginggegenüber 2015 (35,2 %) leicht zurück.Von den Studienberechtigten des Jahres 2016 waren 52,9 % Frauenund 47,1 % Männer. Bei den Absolventen mit allgemeiner oderfachgebundener Hochschulreife war der Männeranteil mit 45,5 %niedriger als der Frauenanteil (54,5 %), während bei den Absolventenmit Fachhochschulreife die Männer mit 52,9 % überwogen (Frauen: 47,1%).Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Andrea Malecki,Telefon: + 49 (0) 611 / 75 42 51www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell