Zahl der Stiftungen weiter gestiegen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Stiftungen in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Rekord erreicht.



21 806 Stiftungen gab es 2016 und damit 2,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie der Bundesverband Deutscher Stiftungen auf der Jahrespressekonferenz am Dienstag in Berlin mitteilte. 582 Einrichtungen haben sich im vergangenen Jahr neu gegründet. Das waren etwa so viele wie im Jahr davor.

Probleme bereitet vielen Stiftungen die anhaltende Niedrigzinsphase. Diese belastet dem Bundesverband zufolge vor allem kleinere Stiftungen mit einem Vermögen von bis zu einer Million Euro.

Nach Schätzungen des Verbands verfügen deutsche Stiftungen über ein Vermögen von insgesamt 100 Milliarden Euro. Jedes Jahr geben sie rund 17 Milliarden Euro für ihre jeweiligen Zwecke aus./maa/DP/tos