Zahl der Passagiere am Flughafen Hahn deutlich gesunken

BERLIN/MAINZ (dpa-AFX) - Der Hunsrück-Flughafen Hahn ist in den ersten drei Monaten von deutlich weniger Passagieren genutzt worden als ein Jahr zuvor.



Von Januar bis März waren gut 380 000 Menschen auf dem Hahn, um von dort abzufliegen, anzukommen oder in eine andere Maschine umzusteigen, wie der Branchenverband ADV am Mittwoch mitteilte. Dies waren 17,1 Prozent weniger als im ersten Quartal 2018. Hingegen ist das Passagieraufkommen aller 22 Verkehrsflughäfen in Deutschland um 4,3 Prozent auf 50,4 Millionen gestiegen.

Zugelegt hat der Frachtflugverkehr über den Hahn: Mit 44 227 Tonnen im Gesamtverkehr gab es im ersten Quartal ein Plus von 3,4 Prozent. Bundesweit ging das Frachtaufkommen um 2,5 Prozent zurück.