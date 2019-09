Zahl des Monats September: < 6

Berlin (ots) - Unregelmäßigkeiten bei den Rabattverträgen: Immermehr Generika-Hersteller berichten, dass sie in den Ausschreibungender Krankenkassen nicht die gesetzlich vorgesehene Zeit für Planungund Produktion haben. Insgesamt sechs Monate müssen sie laut § 130aAbs.8 SGB V zwischen dem Zeitpunkt, an dem sie über denbeabsichtigten Zuschlag informiert werden und dem, ab dem sie liefernmüssen, haben. Offenbar kamen in der Vergangenheit Firmen immerwieder in die Lage, dass ihnen dieser Zeitraum seitens derKrankenkassen nicht gewährt wurde.Das Problem:- Einige Krankenkassen fordern die Unternehmen auf, schon vorAblauf der sechs Monate zu liefern.- Außerdem kam es vor, dass sich die Kassen nach der Fristteilweise sehr lange Zeit ließen, bis der Zuschlag erteilt wurde. Soverkürzt sich der Zeitraum von Zuschlag bis Vertragsstart.- Die sechs Monate sind aber für die Unternehmen dringendnotwendig, um ihre Produktion nicht nur zu planen, sondern auchüberhaupt gewährleisten zu können.Zum Hintergrund: Die Rabattverträge werden stets zwischenKrankenkassen und Hersteller geschlossen. Erhält ein Unternehmen denZuschlag, ist es für die Dauer von zwei Jahren für die Versorgung derPatienten einer bestimmten Krankenkasse verantwortlich. Wird derRabattvertrag im Exklusiv-Modell geschlossen, erhält also nur einUnternehmen den Versorgungsauftrag, ist es sogar für die VersorgungALLER Patienten dieser Kasse mit diesem Wirkstoff verantwortlich. Dassind bei manchen Kassen mehrere Millionen Mitglieder.Dabei kann den Unternehmen niemand vorab eine verlässliche Mengenennen, die sie produzieren müssen. Grund: Niemand kann vorhersagenist, wie viele Patienten erkranken bzw. wie viele von ihrem Arzt auchgenau das Medikament verschrieben bekommen. Andersherum gibt es auchkeine garantierte Mindestabnahme.Das Unternehmen muss folglich sehr genau planen, wie vieleMedikamente es produzieren muss. Und es muss im Zweifel innerhalbkurzer Zeit sehr große Mengen herstellen, damit diese zumVertragsstart auch bereitstehen. Eine Frist von sechs Monaten istdeshalb nicht nur gesetzlich vorgeschrieben - sie ist auchschlichtweg für die Produktion und damit für die sichere Versorgungnötig.https://www.progenerika.de/zahl-des-monats/Pressekontakt:Pro Generika e.V.Anna Steinbach, Leiterin KommunikationTel. 030/81616090 / E-Mail: presse@progenerika.dewww.progenerika.dehttp://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell