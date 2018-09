Zahl des Monats September: 26

Berlin (ots) - Im Jahr 2016 zählten in Deutschland - auf Basis derDefinition der EU-Kommission - 26 Generikahersteller zu den kleinenund mittelständischen Unternehmen (KMU). Rabattverträge alsFörderinstrument mittelständischer Unternehmen: Diese These wirdgelegentlich von Krankenkassen postuliert. Das IGES Institut hatdiese Aussage im Auftrag von Pro Generika mithilfe einer Studieaktuell wissenschaftlich überprüft und kommt zu dem Ergebnis: DieThese hält einer wissenschaftlichen Analyse nicht stand.Die drei Kernergebnisse der Studie:- Eine Förderung von KMU, die dazu führt, dass der Generikamarktinsgesamt mehr KMU Chancen bietet und diese die Marktstrukturstärker prägen, lässt sich nicht erkennen.- Zwar gibt es immer wieder "Newcomer" im Rabattvertragssystem,aber für die Marktanteile des KMU-Segments ergibt sich aufgrundeines Verdrängungswettbewerbs insgesamt ein Nullsummenspiel.- Der Generikaabsatz stieg parallel zu den Anteilen unterRabattvertrag - der Umsatz der KMU-Generikaanbieter im Vergleichzum Gesamtmarkt wurde jedoch deutlich weniger durchRabattverträge gefördert.Seit Etablierung und Verbreitung der Rabattverträge sind alsoAnzahl und Umsatz der kleinen und mittelständischen Generikaanbieternicht nennenswert gewachsen, ihr Anteil am gesamten Generikaumsatzist seither sogar gesunken. Ihr Versorgungsanteil[1] am gesamtenGenerikamarkt betrug 7,5 % bei einem Umsatzanteil von lediglich 4,3%. Einer überproportionalen Absatzsteigerung steht einunterdurchschnittliches Umsatzwachstum gegenüber. Auch die oftgeäußerte Annahme, dass Rabattverträge einer Marktkonzentration unterden Generikaunternehmen entgegenwirken, kann durch die Studie nichtbelegt werden.Die methodisch fundierte Marktanalyse, die den Zeitraum ab Startder Rabattverträge 2006 umfasst, finden Sie unter:www.progenerika.de/publikationen[1]Versorgungsanteil/Absatz in DDD (Tagesdosen) und Umsatz(Herstellerabgabepreise) zu Lasten der GKV verordneterFertigarzneimittel (Apothekenrechenzentren)Pressekontakt:Bork BretthauerGeschäftsführerPro Generika e.V.Tel. 030/81616090info@progenerika.dewww.progenerika.deOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell