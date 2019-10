Zahl des Monats Oktober 2019: 50 Prozent und mehr (FOTO)

Berlin (ots) -Kein "Plan B" bei der Herstellung von Generika: Für diewichtigsten Wirkstoffe der Deutschen gibt es auf dem Markt jeweilsnur einen Hauptanbieter. Das ergab eine Analyse desMarktforschungsinstituts INSIGHT Health im Auftrag von Pro Generika.- In ihrer Erhebung gingen die Experten der Frage nach, wie hochder Marktanteil des Marktführers bei den 200 absatzstärkstengenerischen Wirkstoffen war.- Das Ergebnis: Bei über der Hälfte dieser Wirkstoffe trägt einKonzern die Hauptlast der Versorgung - schultert also 50 % undmehr.- Das aber ist gefährlich, denn: Im Fall, dass der Hauptanbieterausfällt, können die anderen Hersteller den Ausfall derProduktion nicht kompensieren.Drei Beispiele, die das konkret illustrieren:1. Die Wirkstoffkombination Tilidin+Naloxon, die bei starkenSchmerzen eingesetzt wird: Davon wurden 2018 mehr als 5 MillionenPackungen abgegeben - und ein Konzern sicherte 87 % der Versorgung .Die übrigen 5 Anbieter stellten hingegen nur 13 % der benötigtenMengen bereit.2. Das Beruhigungsmittel Diazepam: Davon wurden 2018 rund 865.000Packungen abgegeben - und ein Konzern stellte 76 % her. Für dieverbleibenden (wenigen) Prozente waren weitere 8 Konzerne zuständig.3. Das Herzmittel Molsidomin: Davon wurden 2018 mehr als 656.000Packungen abgegeben - und ein Konzern schulterte 75 %. Die Produktionder restlichen Packungen teilten 8 weitere Konzerne unter sich auf.Bei den absatzstarken Medikamenten ist es somit zu einerVersorgungssituation gekommen, die schon vor Jahren in kleinerenWirkstoffmärkten begann: Aufgrund der Rabattvertragsgestaltung derKrankenkassen und des damit einhergehenden Preisdrucks sind immerweniger Unternehmen an der Versorgung beteiligt. So aber kann espassieren, dass Patienten nicht die Medikamente bekommen, die siebrauchen.Die beigefügte Grafik zeigt die Konzentration bei den zweihundertabsatzstärksten generischen Wirkstoffen. Es wird deutlich: Nichtselten liegt der Marktanteil bei 50 % - und mehr!Pressekontakt:Pro Generika e.V.Anna SteinbachLeiterin KommunikationTel. 030/81616090E-Mail: presse@progenerika.dewww.progenerika.dehttp://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell