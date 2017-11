Zahl des Monats November: 2.167

Berlin (ots) - Auch 2017 wurden wieder viele Wirkstoffe vonKrankenkassen mit nur einem pharmazeutischen Unternehmen als Partnerpro Los ("Ein-Partner-Modell") ausgeschrieben. Dabei ist diese Praxisumstritten: Lieferengpässe und Marktkonzentrierungen können dieFolgen sein.- 2.167 Ausschreibungen für patentfreie Wirkstoffe starteten bisNovember dieses Jahres mit der Vorgabe, nur einen Hersteller proLos zuzulassen.- Davon betroffen sind auch zahlreiche versorgungskritischeWirkstoffe wie Antibiotika.- Aufgrund dieses zunehmenden Trends in der Ausschreibungspraxisder Krankenkassen können viele Unternehmen dem Preisdruck nichtmehr standhalten. Die Versorgung der Patienten wird fürzahlreiche Wirkstoffe jetzt schon von nur wenigen Herstellernsichergestellt.Die Generikabranche in Deutschland hat es in der Relevanz in sich:77 % der Versorgung mit Arzneimitteln (Rx) wird vonGenerikaunternehmen zu nur 10 % der Arzneimittelkosten für dasGesundheitswesen sichergestellt! Qualitäts- undwirtschaftlichkeitsorientiertes Handeln gehört seit jeher zurKernkompetenz.Die Unternehmen betrachten die Ausschreibungspraxis derKrankenkassen und das Einkaufsverhalten der Krankenhäuser mitzunehmender Sorge. Mit der neuen Kommunikationskampagne gegenLieferengpässe möchte Pro Generika nicht nur auf das Problemaufmerksam machen, sondern vor allem Lösungen aufzeigen. Der Verbandschlägt drei konkrete Maßnahmen vor, um die Patientenversorgungnachhaltig sicherzustellen:1. Für versorgungskritische Wirkstoffe darf es keineRabattverträge mehr geben. Das verhindert besorgniserregendeEngpässe, zum Beispiel bei Antibiotika und einigen Krebsmedikamenten.2. In jeden Rabattvertrag muss mehr als ein Unternehmeneingebunden werden. So können Lieferausfälle einzelner Unternehmenvon anderen Anbietern ausgeglichen werden.3. Arzneimittelversorgung ist eine Gemeinschaftsaufgabe: Klinikenund pharmazeutische Unternehmen leisten ihren Beitrag, indem sie sichauf Eckpunkte einigen, die zu mehr Versorgungssicherheit imKrankenhaus führen ("Gute Einkaufspraxis").Alle Informationen zur Kampagne, Fakten und Informationsmaterialunter http://engpass-verhindern.progenerika.de/Pressekontakt:Bork Bretthauer, GeschäftsführerTel: 030-81616090 / E-Mail: info@progenerika.de /Web: www.progenerika.deFolgen Sie uns auf Twitter unter http://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell