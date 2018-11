Zahl des Monats November 2018: 142.482.252

Berlin (ots) - 142.482.252 generische Arzneimittelpackungen wurdenseit Beginn des Jahres von den Herstellern zu je einem offiziellenListenpreis von unter 3 Euro für die Versorgung in Deutschland zurVerfügung gestellt - davon belaufen sich 14 % sogar auf unter 1 Euro.- Knapp 8.000 generische Arzneimittel werden aktuell für unter 3Euro gelistet. Auf dem Weg vom Hersteller zum Patienten bezahltdie Krankenkasse weitere Aufschläge für Großhandel, Apotheke undMwSt. Ein Arzneimittel, das vom Hersteller für 1 Euro abgegebenwird, kostet die Krankenkasse somit 11,25 Euro.- Seit Beginn des Jahres standen über 9 Millionen Packungen mitgenerischen Antibiotika unter 3 Euro Patienten zur Behandlungihrer Erkrankungen zur Verfügung.- Knapp 20 Millionen Arzneimittelpackungen waren in 2017 zu einemoffiziellen Listenpreis von unter 1 Euro gelistet - darunterlebenswichtige Medikamente wie Antidiabetika,Schilddrüsenmedikamente, Krebsmedikamente und Parkinsonmittel.Die Arzneimittelpreise werden durch zusätzliche Pflichtabschlägeund Rabatte für Krankenkassen weiter gesenkt. Eine durchschnittlicheTagestherapie mit Generika kostet rund 6 Cent. Der enorme Kostendruckauf die Generikabranche, die die breite Bevölkerung mithochqualitativen Arzneimitteln versorgt, ist ein Risikofaktor für dieVersorgungssicherheit geworden. Monopolisierung der Märkte imsensiblen Bereich der Wirkstoffherstellung und Lieferengpässe sindbesorgniserregende Entwicklungen, auf die immer mehr Expertenhinweisen.Mit dem aktuellen Gesetzesentwurf des Gesetzes für mehr Sicherheitin der Arzneimittelversorgung (GSAV) wird im Moment leider bislangnoch nicht genug getan, um die 78 % Versorgungsanteil der generischenArzneimittel an der Patientenversorgung nachhaltig zu sichern und derzunehmenden Marktverengung auf Ebene der Hersteller zu begegnen.Auch die Kostenschraube der Festbeträge, die von Branchenkennernschon lange als "überdreht" bezeichnet wird, wird bislang nichtgelockert. Pro Generika wird sich im Gesetzgebungsverfahren mit allerKraft für eine nachhaltige Versorgung einsetzen.Informationen über Engpässe und wie sie entstehen gibt es hier:https://www.youtube.com/watch?v=BCnjjfbIHJgInformationen über die aktuelle generische Versorgung:https://www.progenerika.de/publikationen/generika-in-zahlen/https://www.progenerika.de/zahl-des-monats/Pressekontakt:Bork Bretthauer, GeschäftsführerTel: 030-81616090, info@progenerika.de, www.progenerika.deFolgen Sie uns auf Twitter unter http://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell