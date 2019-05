Zahl des Monats Mai: 97,2 Prozent

Berlin (ots) - Immer weniger Hersteller sichern dieMedikamentenversorgung für immer mehr Patienten. Was das für dieVersorgungssicherheit bedeutet, zeigt das Beispiel Methotrexat (MTX).Das Arzneimittel, das u.a. gegen Krebserkrankungen und Rheumaeingesetzt wird, wird fast vollständig - zu 97,2 Prozent - von nurdrei Herstellern produziert. Das Problem zeigt sich erst auf denzweiten Blick: Denn hinter drei Herstellern kann ein einzigerWirkstofflieferant stehen!- 2018 wurden rund 1,1 Millionen Packungen MTX verschrieben undverkauft- Für 97,2 Prozent der MTX-Packungen waren nur drei Herstellerverantwortlich- Knapp die Hälfte aller Rabattverträge für MTX wurden sogar mitnur einem Unternehmen geschlossenMTX ist kein Einzelfall, bei anderen Medikamenten ist es ganzähnlich. Die Marktverengung nimmt immer mehr zu - und die Folgenkönnen dramatisch sein. Denn: Im Fall eines Lieferengpasses könnenandere Hersteller nicht einspringen. Unternehmen, die keinen Vertragmit der Krankenkasse schließen konnten, nehmen den Wirkstoff - etwabis zur Ausschreibung des nächsten Rabattvertrages - oder gleich ganzaus ihrem Portfolio. Kurzfristig können sie eine Versorgungslückealso nicht schließen.Das neue Gesetz zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit(GSAV), das voraussichtlich im Juli dieses Jahres in Kraft tritt,löst das Problem der Oligopolisierung von Wirkstoffherstellern nicht.Zwar wurden Vorgaben zum Abschluss von Rabattverträgen formuliert:So sind die Krankenkassen künftig gehalten, beim Abschluss ihrerVerträge "sowohl der Vielfalt der Anbieter als auch derGewährleistung einer unterbrechungsfreien und bedarfsgerechtenLieferfähigkeit Rechnung zu tragen". Eine gesetzliche Verpflichtungzum Vertragsabschluss mit mehreren Herstellern, die ausunterschiedlichen Quellen ihre Wirkstoffe beziehen, besteht abernicht.Damit sind Rabattverträge, bei denen nur ein einziger Herstellerdie Patienten der Kasse versorgt, weiterhin möglich. Und das, obwohldie letzten Jahre klar gezeigt haben: Reine Apelle, deren Inhaltegesetzlich nicht festgeschrieben sind, verändern die Mechanismen derMarktverengung nicht.Hier finden Sie unsere aktuelle Publikation "Generika in Zahlen2018" - vorab exklusiv als Download.Pressekontakt:Pro Generika e.V.Anna SteinbachLeiterin KommunikationTel. 030/81616090www.progenerika.dehttp://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell