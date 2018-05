Zahl des Monats Mai: 0

Berlin (ots) - Am 28.05.2018 hat die EU-Kommission einenGesetzentwurf zum SPC-Manufacturing Waiver (Waiver = dt. Befreiung,Ausnahme) vorgelegt. Darin geht es um die Erlaubnis, Arzneimittel ineinem Land herzustellen, in dem das entsprechende"Originalarzneimittel" noch Schutzrechte geistigen Eigentums genießt,allerdings nur für den Export in Länder ohne Schutzrechte. DieAusnahmeregelung soll bislang nicht die Produktion zur Vorbereitungauf den Ablauf der Schutzrechte im Produktionsland umfassen.- Null Produktion kann momentan in Deutschland vor Ablauf derSchutzrechte stattfinden.- Null Tage vergehen auch heute schon zwischen dem Tag desSchutzrechteablaufes und dem Markteintritt von Generika inDeutschland.- Null Schwächung des geistigen Eigentums: Die Schutzrechte desgeistigen Eigentums bleiben auch mit SPC-Manufacturing Waivervollumfänglich bestehen, denn ein Vertrieb der Arzneimittel istgenau wie vorher erst ab dem Tag des Schutzrechteablaufeserlaubt.Generikaunternehmen dürfen nach geltender Rechtslage Arzneimittelnicht in Deutschland herstellen, solange das entsprechende"Originalarzneimittel" noch Schutzrechte genießt. Mit demGesetzesentwurf hat die EU-Kommission einen ersten Schritt getan, umdiese systematische Schwächung der EU-Produktionsstandorte abzubauen.Dieser Schritt ist aber noch nicht ausreichend: Der vorgelegteGesetzentwurf soll lediglich eine Ausnahme für den Zweck des Exportsin Länder schaffen, in denen keine Schutzrechte mehr gelten, nichtaber für die Produktion für den deutschen Bedarf nach Ablauf derSchutzrechte in Deutschland. Die Hersteller sind daher nach wie vorgezwungen, die Produktion für Deutschland im Ausland aufzubauen undihre Arzneimittel am Tag nach dem Patentablauf zu importieren. Seltenwerden diese Produktionskapazitäten anschließend nach Deutschlandzurückverlagert. Das ist eine systematische Schwächung Deutschlandszugunsten von Drittländern.Vier gute Gründe sprechen dafür, die Initiative der EU-Kommissionum die Markteinführungsproduktion zu erweitern:1. Konsequente Stärkung der Arzneimittelproduktion in Deutschland2. Wirkliche Stärkung der Versorgungssicherheit in Deutschland3. Erhalt der Beschäftigung in einer Hightechbranche inDeutschland4. Sicherung der Qualität der Herstellung bei Arzneimitteln, diedeutschen Sozial- und Umweltstandards unterliegtWeitere Informationen finden Sie in unserem Q&A zu SPC(www.progenerika.de/spc-supplementary-protection-certificates).Pressekontakt:Bork BretthauerGeschäftsführerPro Generika e.V.Tel. 030/81616090www.progenerika.deFolgen Sie uns auf Twitter unter http://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell