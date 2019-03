Zahl des Monats März: 30 Mio. Euro

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - 30 Mio. Euro pro Jahr kostet dieGenerikaunternehmen der laufende Unterhalt desFälschungsschutzsystems für Arzneimittel in den Niederlanden. Diesist das Ergebnis einer Studie von Capgemini[1] für dieniederländischen Generikaunternehmen, die die Patienten in denNiederlanden mit rund 180 Mio. Arzneimittelpackungen jährlichversorgen. In Deutschland ist von einer mehr als dreifachenPackungsmenge auszugehen. Somit können die laufenden Kosten derGenerikaunternehmen für das Fälschungsschutzsystem in Deutschland mitrund 100 Mio. Euro pro Jahr beziffert werden.- Die Kosten für regulatorische Maßnahmen, wie die Umsetzung derFälschungsschutzrichtlinie oder die immer umfänglichergeforderten Environmental Risk Assessments, steigen seit Jahrendramatisch. In den Niederlanden sollen den Generikaunternehmendaher die Aufwendungen für den zusätzlichen Fälschungsschutznun erstattet werden.- Neben dem sich ebenfalls weiter verschärfenden Preisdruck führendiese Kosten dazu, dass Unternehmen ihre Produktionsprozesseverschlanken und ihr Produktportfolio verringern müssen.- Generika- und Biosimilarunternehmen decken 78 % des ambulantenArzneimittelbedarfs der gesetzlich Krankenversicherten und daszu lediglich 8,3 % der Ausgaben der Krankenkassen fürArzneimittelhersteller.Seit Jahren steigen die Ausgaben der Generikaunternehmen fürregulatorische Maßnahmen. Diese Kosten können wegen der gesetzlichenPreisregulierungsmechanismen, die Preiserhöhungen im Wesentlichenausschließen, nur durch eine rigorose Überprüfung derProduktionsprozesse auf Einsparpotenziale und durch eineKonzentration des Produktportfolios auf wirtschaftlich herstellbareArzneimittel aufgefangen werden. Damit aber verringert sich die Zahlder Anbieter pro Wirkstoff kontinuierlich, was Risiken für dieVersorgungssicherheit schafft. Dabei sind die Generikaunternehmen mitTagestherapiekosten von durchschnittlich rund 5 Eurocent die Garantendafür, dass das Versprechen des deutschen Gesundheitssystems, jedemPatienten Zugang zu modernen und bezahlbaren Arzneimitteltherapien zuermöglichen, eingelöst werden kann.Um diese Aufgabe weiterhin schultern zu können, plädieren wirdafür, alle neuen regulatorischen Maßnahmen vor ihrer Einführungintensiv auf einen adäquaten Patientennutzen zu überprüfen und dieregulatorischen Mehrkosten der Unternehmen künftig imFestbetragssystem abzubilden.[1] http://ots.de/NrcGdihttps://www.progenerika.de/zahl-des-monats/Pressekontakt:Bork Bretthauer, GeschäftsführerTel: 030-81616090E-Mail: info@progenerika.deWeb: www.progenerika.deFolgen Sie uns auf Twitter unter http://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell