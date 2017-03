Zahl des Monats März 2017: 25 Milliarden Euro

Berlin (ots) - Krankenkassen lehnen eine Stärkung derVersorgungssicherheit durch eine generelle Mehrfachvergabe beiGenerikarabattverträgen ab, weil dies zu Mehrausgaben führe.Angesichts der Gesamtreserve von 25 Milliarden Euro, die die GKV 2016aufweist, keine nachhaltige Position.- Die GKV weist für das Jahr 2016 eine Gesamtreserve imGesundheitsfonds von 25 Milliarden Euro aus.- Gleichzeitig müssen Generikaunternehmen ihre Rabatte für dieRabattverträge auf die fünfte Stelle nach dem Komma berechnen.- Trotzdem lehnt die GKV eine generelle Mehrfachvergabe zurStärkung der Liefer- und Versorgungssicherheit beiRabattverträgen ab und begründet dies mit vermeintlichenfinanziellen Einbußen.Angesichts der zunehmenden Lieferengpässe in Rabattverträgen undden daraus entstehenden Problemen bei der Versorgung der Versichertenhaben Bundesrat, ABDA, Großhändler, BAH, BPI und Pro Generika imRahmen der Gesetzgebung des AMVSG eine generelle Mehrfachvergabe beiGenerikarabattverträgen gefordert. Die Mehrfachvergabe würde dafürsorgen, dass mehr Produktions- und Lagerkapazitäten zur Versorgungder Menschen in Deutschland genutzt werden könnten.Nach der Verbesserung der Informationslage bei Lieferengpässen unddem erfolgreichen Start eines Engpass-Managements beim BfArM wäredies erstmals eine Maßnahme gewesen, die auch an den Ursachen vonLieferengpässen bei Generika - Marktverengung aufgrund vonKostendruck - ansetzt. Diese Chance wurde mit demArzneimittelversorgungsstärkungsgesetz nicht genutzt.Gegenwehr kam nicht zuletzt von Seiten der Krankenkassen, auch mitHinweisen auf mögliche finanzielle Auswirkungen. Betrachtet man diefinanzielle Situation der GKV mit einer Reserve von 25 MilliardenEuro im Gesundheitsfonds und Rabatte der Hersteller, die bis auf diefünfte Stelle nach dem Komma berechnet werden, ist die Ablehnungnicht nachvollziehbar. Darüber hinaus werden bei der Mehrfachvergaberegelmäßig deutlich mehr rabattierte Arzneimittel abgegeben als beider exklusiven Vergabe. Finanzielle "Verluste" für die GKV sind alsonicht zu erwarten.Notwendig ist es daher, den Fokus auf die Arzneimittelversorgungder Patienten zu richten.Pressekontakt:Pro Generika e.V.Bork BretthauerGeschäftsführerTel. 030/81616090info@progenerika.dewww.progenerika.dehttp://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell