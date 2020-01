Zahl des Monats Januar 2020: mindestens 3

Berlin (ots) - Keine Rabattverträge im Exklusivmodell mehr - das wünscht sicheine wachsende Zahl der Akteure, die in Deutschland die Arzneimittelversorgungstemmen und Tag für Tag mit Lieferengpässen zu kämpfen haben. Kurz vorVerabschiedung des "Faire-Kassenwettbewerbs-Gesetzes", in dasGesundheitsminister Jens Spahn auch Maßnahmen gegen Lieferengpässe aufnehmenwill, wird deutlich: Die Mehrheit der Versorger will, dass Rabattverträge mitdrei Herstellern abgeschlossen werden.Unsere Zahl des Monats Januar lautet deshalb: mindestens drei.- Ob Ärzteschaft, Klinikapotheker, Apotheker, Herstellerverbände,Großhändler oder die Deutsche Krankenhausgesellschaft - sie alleliefern in Stellungnahmen, Positionspapieren oder öffentlichenStatements ein einmütiges und klares Plädoyer für eineEinführung der Mehrfachvergabe in Rabattverträgen.- Der Grund dafür liegt darin - das bestätigen Studien desIGES-Instituts und des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts (DAPI)der ABDA - dass Rabattverträge, die im Exklusivmodellabgeschlossen werden, verstärkt zu Lieferengpässen führen.- Werden die Rabattverträge aber mit mindestens drei Unternehmengeschlossen, die ihre Wirkstoffe aus wenigstens zwei Quellenbeziehen, erhöht das die Liefersicherheit.Dabei ist nicht zu befürchten, dass eine Mehrfachvergabe zur Abschaffung derRabattverträge und somit zu höheren Ausgaben für die Krankenkassen führt.Vielmehr können die Krankenkassen jederzeit - und das ist bereits bei jedemdritten Vertragsschluss der Fall - Rabattverträge auch nach dem sogenannten OpenHouse Modell abschließen. Hier legen die Kassen die Höhe des von den Herstellernzu zahlenden Rabatts selbst fest und alle Hersteller des jeweiligenArzneimittels entscheiden dann, ob sie dem Vertrag beitreten - was sieüblicherweise tun.Eine Mehrfachvergabe in Rabattverträgen bedeutet deshalb nicht unbedingt höherePreise für das Gesundheitssystem, sondern vielmehr: mehr Unternehmen, mehrProduktionsanlagen und mehr Lagerkapazitäten, die für die Sicherung derVersorgung der Menschen in Deutschland zur Verfügung stehen können.Pressekontakt:Pro Generika e.V.Anna SteinbachLeiterin KommunikationTel. 030/81616090 / E-Mail: presse@progenerika.dewww.progenerika.dehttp://twitter.com/progenerikaWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54604/4498841OTS: Pro Generika e.V.Original-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell