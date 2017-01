Zahl des Monats Januar 2017: 2

Berlin (ots) - Weltweit existieren nur noch zwei relevanteProduktionsstätten für die Herstellung von Roh- bzw. Wirkstoffen fürdas Antibiotikum Pip/Taz. Ende 2016 fiel eines der Produktionswerkeaus - Lieferengpässe bei diesem lebenswichtigen Arzneimittel sind dieFolge.- Pip/Taz ist ein Breitband-Antibiotikum, das bei schwerenInfektionen primär im stationären Bereich eingesetzt wird.- Der Lieferengpass zeigt die hohe Abhängigkeit Deutschlands vonmarktkonzentrierten Roh- und Wirkstofflieferanten außerhalbDeutschlands.- Die Marktkonzentration ist eine Folge des hohen Kostendrucksdurch Rabattverträge im ambulanten Bereich und Niedrigstpreisein den Krankenhäusern.Pip/Taz ist die Abkürzung für Piperacillin/Tazobactam. Es ist einintravenös zu verabreichendes Breitband-Antibiotikum, das beischweren Infektionen eingesetzt wird (u. a. Blutvergiftung).Angewandt wird es primär im stationären Bereich und istunentbehrlich.Aufgrund einer Explosion in einem chinesischen Produktionswerk imOktober 2016 kommt es aktuell zu Lieferengpässen bei Pip/Taz, da derHersteller die Roh-/Wirksubstanzen nicht in notwendigem Maße liefernkann. Der Hersteller Quilu ist einer von weltweit zwei relevantenWirkstoffherstellern für Pip/Taz.Dieser Lieferengpass ist ein Beispiel für die hohe AbhängigkeitDeutschlands und anderer Staaten von Roh- bzw. Wirkstofflieferanten,die ihren Sitz außerhalb der EU haben - bei Antibiotika vor allem inChina.Der hohe Kostendruck durch Niedrigstpreise im Klinikeinkauf undbei Rabattverträgen, der sich durch die gesamte Produktionskette bishin zu den Rohstoff- bzw. Wirkstoffherstellern zieht, hat eine hoheMarktkonzentration zur Folge. Existieren wie bei Pip/Taz nur nocheinzelne Produktionsstätten, kann der Ausfall eines Produzentengravierende Folgen für die Versorgung haben.Pro Generika hat gemeinsam mit Roland Berger Strategy Consultantsein Projekt durchgeführt und herausgearbeitet, ob bzw. unter welchenBedingungen wichtige Antibiotika wieder vermehrt in Deutschland/derEU hergestellt werden können. Dieses Gutachten wird Mitte Februar2017 veröffentlicht.Pressekontakt:Bork BretthauerGeschäftsführerPro Generika e.V.Tel. 030/81616090info@progenerika.de / www.progenerika.de /http://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell