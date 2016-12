Zahl des Monats Dezember 2016: 14 Prozent

Berlin (ots) - Die Ausgaben der GKV für Krebstherapeutika inZubereitungen betragen nach Listenpreis pro Jahr 2,1 Mrd. Euro. Davonentfallen aber weniger als 14 Prozent, also ca. 290 Mio. Euro, aufgenerische Zytostatika.- Viele Krebsmedikamente werden erst auf Verordnung des Arztesdirekt in der Apotheke zubereitet, bevor sie dem Patientenverabreicht werden können.- Insgesamt werden onkologische Zubereitungen im Wert von 2,1 Mrd.Euro pro Jahr verordnet - davon entfallen 290 Mio. Euro aufGenerika in Zubereitungen.- Somit haben generische onkologische Zubereitungen lediglicheinen Anteil von knapp 14 Prozent an den Ausgaben der Kassen,allerdings haben sie einen Anteil an der Versorgung (Absatz) von34 Prozent.In dem Markt der patentfreien parenteralen Zubereitungen findensich 47 versorgungskritische Wirkstoffe. Bei mehr als der Hälftedieser Substanzen gibt es nur noch vier oder weniger Anbieter.In diesem damit ohnehin auf wenige Anbieter stark verengtenMarktsegment, sind durch Ausschreibungen kaumWirtschaftlichkeitsreserven zu heben. Darauf weisen auch dieKrankenkassen in ihren Stellungnahmen zumArzneimittelversorgungsstärkungsgesetz selbst hin.Dafür verschärft sich aber im umgekehrten Verhältnis zumangestrebten Ziel von Einsparungen die Gefahr von Engpässen. Dennbereits jetzt besteht bei einem erheblichen Teil der Substanzen einedeutliche Marktverengung aufgrund der Komplexität dieserArzneimittel, für deren Produktion der Hersteller spezielles Know-howund eine geeignete Infrastruktur benötigt sowie des insgesamt sehrniedrigen Preisniveaus auf Ebene der Hersteller. Zu dieserMarktverengung kommt aber durch die Ausschreibung eine künstlicherzeugte Konzentration hinzu, wenn nur ein Hersteller die Versorgungmit einem Wirkstoff sicherstellen muss.Die Hilfstaxe hat sich bisher als Instrument erwiesen, diesemspeziellen Bereich der Arzneimittelversorgung einen geeigneten Rahmenzu geben. Daher gilt es jetzt, die Hilfstaxe gemeinsam intelligentweiter zu entwickeln. Oberstes Ziel muss es dabei sein, bestmöglicheVersorgungssicherheit für die Patienten zu gewährleisten.Rabattverträge für versorgungskritische Arzneimittel wie esZytostatika sind, sind definitiv der falsche Weg.Pressekontakt:Bork BretthauerGeschäftsführerPro Generika e.V.Tel. 030/81616090info@progenerika.de / www.progenerika.de /www.twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell