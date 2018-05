Zahl der Heimtiere in Deutschland deutlich gewachsen / In fast jedem zweiten Haushalt lebt ein Heimtier - Tendenz steigend

Düsseldorf/Wiesbaden (ots) - Ob Hund, Katze, Meerschweinchen oderWellensittich: Im Jahr 2017 ist die Zahl der Heimtiere in Deutschlanddeutlich gestiegen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativenErhebung, die der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V. und derZentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF) beimMarktforschungsinstitut Skopos in Auftrag gegeben haben (Basis 7.000Befragte). Demnach leben hierzulande 34,3 Millionen Hunde, Katzen,Kleinsäuger und Ziervögel - das sind 2,7 Millionen mehr Heimtiere alsnoch 2016. Hinzu kommen zahlreiche Zierfische und Terrarientiere.Die Katze ist weiterhin Deutschlands Heimtier Nummer eins.Insgesamt leben 13,7 Millionen Samtpfoten in 22 Prozent derHaushalte. Doch auch Hunde haben die Schnauze vorn: Sie belegen nichtnur den zweiten Platz der Lieblingstiere in Deutschland, sondernhaben auch einen großen Sprung nach vorne gemacht. Mittlerweile leben9,2 Millionen Hunde in 18 Prozent der Haushalte, das sind 600.000Hunde mehr als noch im Jahr 2016. An Position drei folgen 6,1Millionen Kleintiere in sieben Prozent der Haushalte. Auch ihre Zahlist um 1,1 Millionen im Vergleich zu 2016 gestiegen.Die Zahl der Ziervögel beläuft sich auf 5,3 Millionen in vierProzent der Haushalte - 700.000 Tiere mehr als noch 2016. Zudem gabes im selben Zeitraum 2,1 Millionen Aquarien sowie 1,6 MillionenGartenteiche mit Zierfischen in jeweils vier Prozent der Haushalte.Des Weiteren wurden 800.000 Terrarien in einem Prozent der Haushalteermittelt.Die Zahlen zeigen deutlich, dass die Liebe zu tierischenMitbewohnern zunimmt und diese Tendenz ungebrochen ist. "Heute lebtin fast jedem zweiten Haushalt ein Heimtier, während noch vor zehnJahren nur in ungefähr jedem dritten Haushalt ein Tier gehaltenwurde", sagt Georg Müller, Vorsitzender des IndustrieverbandsHeimtierbedarf (IVH) e.V. "Bemerkenswert ist, dass der Anstieg derHeimtierpopulation nur zum Teil auf die steigende Zahl der Haushaltein Deutschland zurückzuführen ist", sagt Norbert Holthenrich,Präsident des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschlandse.V. (ZZF). "Die Heimtierpopulation in Deutschland wächst stärker alsdie Zahl der Haushalte." 21 Prozent aller Haushalte von Tierhalternbesitzen sogar mindestens zwei Heimtiere.Dass die Zahl der Hunde, Katzen, Kleintiere und anderen Tierartenin Deutschland wächst, wundert Holthenrich nicht: "Ob Familien oderAlleinlebende, Jung oder Alt: Tiere nehmen im Leben vieler Menscheneine zunehmend wichtige Rolle ein." Das sieht er beispielsweise inpsychologischen oder soziobiologischen Studien bestätigt."Wissenschaftler stellen fest, dass das Leben mit Tieren ein überJahrtausende gewachsenes natürliches Bedürfnis des Menschen ist."Dabei sind Heimtiere besonders bei Familien mit Kindern beliebt. 65Prozent aller Familien haben ein Haustier. "Was Pädagogen undPsychologen schon lange beobachten, hat offensichtlich immer mehrEltern überzeugt. Nämlich, dass das Zusammenleben mit Tieren sichpositiv auf die Kinder auswirkt", sagt Müller und führt unter anderemdarauf den deutlichen Anstieg der Kleintierpopulation in den Familienzurück.Zudem ist die Zahl der Heimtiere in Singlehaushalten gestiegen. Sohaben 33 Prozent aller Alleinlebenden ein Tier. Einen weiteren Grund,warum die Zahl der Heimtiere in Deutschland wächst, sieht Holthenrichauch in der Rolle, die die Tiere für viele Menschen mittlerweileeinnehmen. "Heimtiere als Sozialpartner, insbesondere fürAlleinlebende, werden für viele Menschen in unserer Gesellschaftimmer wichtiger", sagt er. "Ob nun als Familienmitglied oderSpielgefährte: Immer mehr Menschen fühlen sich offensichtlich in derGegenwart eines Tiers wohl, können gut entspannen und lieben ihreTiere." Diese Entwicklung werde sich in den kommenden Jahren mitgroßer Wahrscheinlichkeit fortsetzen.Wie wichtig das Tier dem Menschen ist, lässt sich auch an denUmsatzzahlen der Heimtiernahrungs- und Bedarfsindustrie ablesen: DerGesamtumsatz betrug 2017 4,838 Milliarden Euro. Zu den Umsätzen fürFertignahrung (3,173 Milliarden Euro), Bedarfsartikel und Zubehör(987 Millionen Euro) addieren sich 580 Millionen Euro, die imOnline-Bereich umgesetzt wurden, sowie 98 Millionen Euro fürWildvogelfutter.Pressefoto und Word-Dokument:https://www.zzf.de/presse/meldungen.htmlKontakt für Rückfragen:IVH, Detlev Noltec/o nolte-PR GmbHTel. 0421 8305020detlev.nolte@nolte-pr.deZZF, Antje SchreiberTel. 0611 447553-14presse@zzf.deOriginal-Content von: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), übermittelt durch news aktuell