Zahl der Habilitationen 2017 gegenüber Vorjahr geringfügig um 0,3 % gestiegen

Wiesbaden (ots) - Insgesamt 1 586 Wissenschaftlerinnen undWissenschaftler haben im Jahr 2017 ihre Habilitation anwissenschaftlichen Hochschulen in Deutschland erfolgreichabgeschlossen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,erhöhte sich die Gesamtzahl der Habilitationen im Vergleich zumVorjahr geringfügig um 0,3 %. Gleichzeitig ging die Zahl derweiblichen Habilitierten leicht von 481 auf 464 zurück. DerFrauenanteil an den Habilitierten reduzierte sich damit von 30 % imJahr 2016 auf 29 % im Jahr 2017. Zwischen 2008 (23 %) und 2016 war erkontinuierlich angestiegen.Das akademische Examen der Habilitation dient als Nachweis einerbesonderen Befähigung zu Lehre und Forschung. Mit insgesamt fast derHälfte aller abgeschlossenen Habilitationsverfahren war 2017 dieFächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften wie in denVorjahren bei Frauen (211) und bei Männern (568) am häufigstenvertreten. Die nächstgrößere Anzahl an Habilitationen entfiel auf dieFächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften (239 Habilitationeninsgesamt). Den dritten Platz nahm die FächergruppeGeisteswissenschaften (201) ein.Das Durchschnittsalter der im Jahr 2017 Habilitierten lag wie imVorjahr bei 41 Jahren. Frauen waren mit durchschnittlich knapp 42Jahren geringfügig älter als Männer (41 Jahre).Im Jahr 2017 wurden 179 Habilitationen in Deutschland vonausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erfolgreichbeendet. Der Ausländeranteil bei den Habilitationen lag bei 11 %. Erverringerte sich gegenüber dem Vorjahr (12 %) leicht. Zehn Jahrezuvor hatte der Ausländeranteil noch bei 5 % gelegen.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.