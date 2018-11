Zahl der Grenztoten muss womöglich korrigiert werden / rbb-Recherche deckt fragwürdige Studienmethoden auf

Berlin (ots) -Sperrfrist: 06.11.2018 12:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Anzahl der 327 "Todesopfer des DDR-Grenzregimes an derinnerdeutschen Grenze", die 2017 erstmals in einer Studieveröffentlicht wurden, muss angezweifelt werden. In der Untersuchungwerden von den Autoren sogar Täter zu Opfern gemacht, so das Ergebnisder mehr als einjährigen rbb-Recherche, die den Fällen nachgegangenist. Das zeigt der rbb-Bericht, der am Dienstag, den 6.11.2018, imARD-Mittagsmagazin ausgestrahlt wird.In Auftrag gegeben wurde die Studie, die 650.000 Euro gekostethat, 2012 vom damaligen Kulturstaatsminister Bernd Neumann. Imvergangenen Jahr stellte Monika Grütters das Handbuch vor, gemeinsammit den beiden Autoren Prof. Klaus Schroeder und Dr. Jochen Staadtvom Forschungsverbund SED-Staat der FU Berlin. "Es ist eine valideZahl, die wir jetzt ermittelt haben", sagte Staadt bei derPräsentation. Die Zahl der 327 Mauertoten ging danach um die Welt.Doch nach Überprüfung der Akten, die den Autoren als Grundlage fürdas Buch dienen, werden durch den rbb-Bericht mindestens 50Opferfälle angezweifelt: Beispielsweise zählt die Studie auchOffiziere, die Suizid begangen haben, als Todesopfer desDDR-Grenzregimes. Doch diese waren zum Teil gescheiterte Vollstreckerdes Grenzregimes. Zeitzeugen und Angehörige bestätigen jetzt inInterviews dieses Ergebnis.Sehr fragwürdig ist etwa der Umgang der Studie mit dem Fall HansS., einem hochrangigen Major aus Brandenburg, der sich 1988 nacheinem Dienstgespräch selbst erschoss. Aus den Akten geht hervor, dassHans S. seit Jahren ein Alkoholproblem hatte. Aufgrund dessen gab esauch berufliche Verfehlungen. Hans S. wird nun in der Studie zum"Todesopfer des DDR-Grenzregimes", obwohl er selbst Täter war: Fürdie Staatssicherheit spionierte er 17 Jahre lang seine Kameraden ausund gemeinsam mit anderen verriet er sogar Soldaten, die flüchtenwollten.Der Historiker und Vertreter der Union der Opferverbände, Dr.Christian Sachse, teilt die Recherche-Ergebnisse, sieht Hinweise aufManipulation und spricht der Studie die Wissenschaftlichkeit ab:"Wenn Täter zu Opfern gemacht werden, dann ist das eine Verhöhnungder Opfer." Die Autoren der Studie verteidigen ihre Arbeit: "Wirhaben das so formuliert nach gutem Denken und Überlegen, wie wir mitsolchen Biografien umgehen", sagt Politikwissenschaftler JochenStaadt.Mit der Recherche konfrontiert, erklärt KulturstaatsministerinMonika Grütters gegenüber dem rbb: "Wenn es jetzt berechtigte Zweifelgibt, dann werde ich dem sofort nachgehen." Quelle: Mittagsmagazin,6.11.2018, 13 UhrPressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell