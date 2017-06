Zahl der Gasthörer steigt 2016 um 6 %

Wiesbaden (ots) - 36 900 Gasthörerinnen und Gasthörer besuchten imWintersemester 2016/2017 Lehrveranstaltungen an deutschenHochschulen. Gegenüber dem Wintersemester 2015/2016 (34 800) stiegdie Zahl der Gaststudierenden um 6 %. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, war die Zahl der deutschenGaststudierenden nahezu unverändert (+ 1 %), die Zahl derausländischen Gaststudierenden stieg jedoch um 58 %.Im Wintersemester 2016/2017 besuchten 4 900 Gasthörerinnen undGasthörer mit einer ausländischen StaatsangehörigkeitLehrveranstaltungen an deutschen Hochschulen. 1 600 von ihnen hattendie syrische Staatsangehörigkeit, ihre Anzahl hat sich gegenüber demWintersemester 2015/2016 (400) vervierfacht.In diesem Zusammenhang hat sich die demographische Struktur derGaststudierenden gegenüber dem vorherigen Wintersemester leichtverändert. Der Ausländeranteil stieg von 9 % auf 13 %, derFrauenanteil ging von 48 % auf 46 % zurück und das Durchschnittsaltersank von 53,4 auf 51,7 Jahre.Wesentliche Ursache hierfür war der maßgeblich von denausländischen Gaststudierenden beeinflusste Anstieg vonGasthörerinnen und Gasthörern in der Altersgruppe unter 20 Jahren um27 % sowie in der Altersgruppe von 20 bis 29 Jahren um 24 % gegenüberdem Vorjahr. Insgesamt war aber auch im Wintersemester 2016/2017jeder zweite Gaststudierende (17 900) 60 Jahre oder älter.Gasthörerinnen und Gasthörer können auch ohne formaleHochschulreife an einzelnen Kursen und Lehrveranstaltungen derHochschulen teilnehmen. Zwar ist keine Abschlussprüfung möglich,dennoch gestattet das Gaststudium wissenschaftliche Weiterbildung undist damit ein wichtiges Element im Kontext des "lebenslangenLernens".Im Vergleich zu 2,8 Millionen ordentlich immatrikuliertenStudierenden machten Gasthörerinnen und -hörer im Wintersemester2016/2017 nur 1,3 % aus.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) sowieweitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Thomas Feuerstein,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 40,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell