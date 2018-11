WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Erwerbstätigen steigt weiter an. Im Oktober 2018 waren nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) knapp über 45,1 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig, so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung Deutschlands. Gegenüber Oktober 2017 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 1,2 Prozent zu (+556.000 Personen).

Erwerbslos waren im zehnten Monat des Jahres rund 1,4 Millionen Personen, 180.000 weniger als ein Jahr zuvor. Im Vormonatsvergleich nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung um 87.000 Personen oder 0,2 Prozent zu. Dieser Anstieg lag unter dem durchschnittlichen Zuwachs gegenüber dem Vormonat der letzten fünf Jahre (+105.000 Personen). Saisonbereinigt erhöhte sich die Erwerbstätigenzahl im Oktober gegenüber September um 38.000 Personen oder 0,1 Prozent. Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im Oktober bei 1,41 Millionen Personen. Im Vergleich zum Vormonat nahm sie um 1,4 Prozent oder 16.000 Personen ab. Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse betrug die Zahl der Erwerbslosen 1,44 Millionen Personen, so die Statistiker weiter. Sie war damit um rund 9.100 Personen niedriger als im Vormonat. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Oktober bei 3,3 Prozent.

Foto: über dts Nachrichtenagentur