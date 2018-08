Zahl der Erwerbstätigen steigt weiter

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich im zweiten Quartal 2018 fortgesetzt. Mit 44,8 Millionen Erwerbstätigen, die ihren Arbeitsort in Deutschland hatten, wurde das Vorjahresniveau weiterhin deutlich überschritten, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Berechnungen am Dienstag mit. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2017 wuchs die Zahl der Erwerbstätigen kräftig um 599.000 Personen oder 1,4 Prozent.

Die Wachstumsrate im ersten Quartal 2018 war mit +1,5 Prozent etwas höher, unter anderem wegen der außergewöhnlich guten Witterung in den Wintermonaten. Gegenüber dem ersten Quartal 2018 erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen um 409.000 Personen (+0,9 Prozent). Dass die Erwerbstätigkeit im zweiten Quartal eines Jahres steigt, ist durch die allgemeine Belebung von Außenberufen im Frühjahr saisonal üblich, so die Statistiker. Die Frühjahrsbelebung fiel im Jahr 2018 etwas verhaltener aus als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (+442.000 Personen). Saisonbereinigt nahm die Erwerbstätigkeit im zweiten Quartal 2018 gegenüber dem Vorquartal um 87.000 Personen (+0,2 Prozent) zu.

Foto: über dts Nachrichtenagentur