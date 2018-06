Zahl der Erwerbstätigen steigt weiter

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Menschen mit bezahlter Arbeit in Deutschland nimmt weiter zu. Im Mai 2018 waren rund 44,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Berechnungen am Freitag mit. Gegenüber Mai 2017 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 1,4 Prozent (+ 597.000 Personen) zu.

Bereits in den Monaten Januar bis April 2018 hatte der Anstieg gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat jeweils 1,4 Prozent betragen. Erwerbslos waren im Mai 2018 rund 1,5 Millionen Personen, 82.000 weniger als ein Jahr zuvor. Im Vormonatsvergleich stieg die Zahl der Erwerbstätigen nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung im Mai 2018 um 120.000 Personen oder 0,3 Prozent. Dies sei auf die anhaltende Frühjahrsbelebung zurückzuführen, so die Statistiker. Der Zuwachs gegenüber dem Vormonat war fast identisch mit dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (+ 122.000 Personen). Saisonbereinigt stieg die Erwerbstätigenzahl im Mai 2018 gegenüber April 2018 um 37.000 Personen oder 0,1 Prozent. Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im Mai 2018 bei 1,47 Millionen Personen. Im Vergleich zum Vormonat nahm sie um 3,3 Prozent oder 50.000 Personen ab. Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse betrug die Zahl der Erwerbslosen 1,48 Millionen Personen. Sie war damit saisonbereinigt um rund 9.000 Personen niedriger als im Vormonat. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Mai 2018 bei 3,4 Prozent.

Foto: über dts Nachrichtenagentur