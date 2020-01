Zahl der Erwerbstätigen so hoch wie nie / Bericht Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2018 veröffentlicht

Dortmund (ots) - Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist auf einem neuenHöchststand. Trotz einer leicht gesunkenen Bevölkerungszahl (81,6 Millionen;-0,2 Prozent) gab es im Jahr 2018 41,9 Millionen Erwerbstätige in Deutschland.Das entspricht einem Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlenzu meldepflichtigen (949.309; -0,6 Prozent) und tödlichen Arbeitsunfälle (541;-4,1 Prozent) sind hingegen weiter rückläufig. Die Unfallquote dermeldepflichtigen Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter liegt mit 24,2 zwar höherals im Vorjahr. Dies lässt sich allerdings darauf zurückführen, dass sich dieErfassung der Arbeitsstunden geändert hat. Ein deutlicher Anstieg ist bei dentödlichen Arbeitsunfällen im Straßenverkehr zu verzeichnen: Hier stieg die Zahlder dort gemeldeten Arbeitsunfälle um 22,5 Prozent auf 136 Unfälle imBerichtsjahr 2018. Diese und weitere Ergebnisse enthält der Bericht "Sicherheitund Gesundheit bei der Arbeit" (SuGA), den die Bundesanstalt für Arbeitsschutzund Arbeitsmedizin (BAuA) jährlich im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeitund Soziales (BMAS) erstellt.Die BAuA schätzt, dass im Jahr 2018 etwa 708 Millionen Arbeitstage durchErwerbsunfähigkeit ausgefallen sind. Dies führte zu einem geschätztenProduktionsausfall anhand der Lohnkosten von rund 85 Milliarden Euro. Wird derVerlust an Arbeitsproduktivität einbezogen, gingen der deutschen Volkswirtschaftdamit rund 145 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung verloren. Dabei entfallen125 Millionen Ausfalltage auf Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (21,9Prozent), 90 Millionen Ausfalltage auf Psychische und Verhaltensstörungen (15,8Prozent) und 84 Millionen Ausfalltage auf Krankheiten des Atmungssystems (14,6Prozent).Die Zahl der meldepflichtigen Wegeunfälle ist niedriger als im Vorjahr (190.602;1,3 Prozent). Gleiches gilt für die Unfallquote der meldepflichtigen Wegeunfälleje 1.000 Vollarbeiter (2018: 3,47; 2017: 3,66). Die Anzahl der tödlichenWegeunfälle ist im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 314 gestiegen.Im Vergleich zum Vorjahr gab es mehr Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit(82.622; +3,6 Prozent). Die größten Anstiege von Verdachtsanzeigen finden sichbei der Berufskrankheit Hautkrebs durch UV-Strahlung (+15,8 Prozent) und beiLärmschwerhörigkeit (+7,7 Prozent). Bei der Berufskrankheit Hautkrebs durchUV-Strahlung stieg sowohl die Zahl der Anerkennungen (+7,6 Prozent), als auchdie Zahl der neuen Rentenfälle (+46,5 Prozent). Asbestbedingte Berufskrankheitensind auch 2018 für fast zwei Drittel der Todesfälle verantwortlich (63,2Prozent). Hierbei sind die langen Latenzzeiten asbestbedingter Erkrankungen zuberücksichtigen. So liegen zwischen Exposition und Ausbruch der Erkrankunghäufig mehr als 30 Jahre."Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Berichtsjahr 2018",Unfallverhütungsbericht Arbeit; 1. Auflage; Dortmund: Bundesanstalt fürArbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2019; ISBN 978-3-88261-260-8; 189 Seiten; DOI:10.21934/baua:bericht20191115. Den Bericht gibt es im PDF-Format zumHerunterladen im Internetangebot der BAuA unter www.baua.de/suga.Direkter Link: www.baua.de/dok/8825506Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Siebetreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer imThemenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt dieEinrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei derProduktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden sowie in derAußenstelle Chemnitz arbeiten über 700 Beschäftigte. www.baua.dePressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/103969/4491243OTS: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell