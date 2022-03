Zahl der Erwerbstätigen erneut gestiegen

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar 2022 sind rund 45,0 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig gewesen. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 81.000 Personen (+0,2 Prozent), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Berechnungen am Mittwoch mit. Bereits in den Monaten März bis Dezember 2021 hatte sie durchschnittlich um jeweils 57.000 Personen oder 0,1 Prozent zugenommen.

Die Zahl der Erwerbstätigen liegt damit zwar weiterhin unter dem Vorkrisenniveau, im Januar 2022 waren saisonbereinigt aber nur noch 0,2 Prozent oder 96.000 Personen weniger erwerbstätig als im Februar 2020. Nicht saisonbereinigt ging die Zahl der Erwerbstätigen im Januar gegenüber Dezember wie saisonal üblich zurück, und zwar um 263.000 Personen (-0,6 Prozent). Dieser Rückgang fiel jedoch weniger stark aus als im Januar-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 mit -313.000 Personen. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Januar 2022 um 1,4 Prozent (+624.000 Personen). Der Abstand zum jeweiligen Vorjahresmonat vergrößerte sich seit Mai 2021 damit bereits zum neunten Mal in Folge. Im Februar 2021 lag die Vorjahresveränderungsrate dagegen noch bei -1,6 Prozent. Diese rechnerisch gute Entwicklung im Vorjahresvergleich ließ sich bis Mai 2021 vor allem auf den Einbruch der Erwerbstätigenzahl im Frühjahr 2020 zurückführen, als die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt durchschlugen. Über diesen Basiseffekt hinaus ist aber seit dem Sommer 2021 ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen, der auch im Januar weiter anhielt. Genauso stark im Vorjahresvergleich gestiegen war die Erwerbstätigkeit zuletzt im Vorkrisenmonat Mai 2018. Nach Berechnungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im ersten Monat des Jahres bei 1,38 Millionen Personen, so die Statistiker weiter. Das waren 354.000 Personen (-20,4 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. Die Erwerbslosenquote lag bei 3,2 Prozent (Januar 2021: 4,1 Prozent). Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse wie zum Beispiel Wettereinflüsse oder Streiks lag die Erwerbslosenzahl bei 1,36 Millionen Personen und damit geringfügig unter dem Niveau des Vormonats Dezember 2021 (‑7.800 Personen; -0,6 Prozent). Die bereinigte Erwerbslosenquote im Januar 2022 sank auf 3,1 Prozent.

Foto: über dts Nachrichtenagentur