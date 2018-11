Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2018 um 1,2 % höher als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Im Oktober 2018 waren nach vorläufigenBerechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) knapp über 45,1Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig, so vielewie noch nie seit der Wiedervereinigung Deutschlands. GegenüberOktober 2017 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 1,2 % zu (+556 000Personen). Erwerbslos waren im Oktober 2018 rund 1,4 MillionenPersonen, 180 000 weniger als ein Jahr zuvor.Im Vormonatsvergleich nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober2018 nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung um 87000 Personen oder 0,2 % zu. Dieser Anstieg lag unter demdurchschnittlichen Zuwachs gegenüber dem Vormonat der letzten fünfJahre (+105 000 Personen). Saisonbereinigt, das heißt nachrechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingtenSchwankungen, erhöhte sich die Erwerbstätigenzahl im Oktober 2018gegenüber September 2018 um 38 000 Personen oder 0,1 %.Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl derErwerbslosen im Oktober 2018 bei 1,41 Millionen Personen. ImVergleich zum Vormonat nahm sie um 1,4 % oder 16 000 Personen ab.Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse betrug die Zahl derErwerbslosen 1,44 Millionen Personen. Sie war damit um rund 9 100Personen niedriger als im Vormonat. Die bereinigte Erwerbslosenquotelag im Oktober 2018 bei 3,3 %.Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in derDatenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Die Daten zuErwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind unter denTabellennummern 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale)beziehungsweise 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Die Daten zuErwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung könnenunter der Tabellennummer 13231-0001 (Monate) abgerufen werden.Methodische Hinweise:Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung und ausder Arbeitskräfteerhebung unterscheiden sich. Die Abweichungen sindauf die unterschiedlichen eingesetzten Konzepte der beidenStatistiken zurückzuführen. Nähere Hinweise zu den Hintergründen derErgebnisunterschiede zwischen Arbeitskräfteerhebung undErwerbstätigenrechnung finden Sie in den Erläuterungen zur Statistikunter www.destatis.de --> Zahlen & Fakten --> Gesamtwirtschaft &Umwelt --> Arbeitsmarkt --> Methoden --> Erläuterungen zur Statistik--> Abweichungen zwischen Erwerbstätigenrechnung und Mikrozensus beider Zahl der Erwerbstätigen.Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbsstatuskonzeptder Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Dieausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit derregistrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von derBundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuchveröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werdenim Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse derArbeitskräfteerhebung zugrunde gelegt.Jahres-, Quartals- und Monatsergebnisse stehen im ThemenbereichArbeitsmarkt unter www.destatis.de --> Zahlen & Fakten -->Gesamtwirtschaft & Umwelt --> Arbeitsmarkt --> Erwerbslosigkeitbeziehungsweise --> Erwerbstätigkeit zur Verfügung. Unter dem Begriff"Erwerbslosigkeit" sind ergänzend die mit dem Berliner Verfahren(BV4.1) bereinigten Ergebnisse (Trend-Konjunktur-Komponente) zufinden.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:für den Bereich der Erwerbstätigenrechnung:Telefon: +49 (0) 611 / 75 26 33,für den Bereich der Arbeitskräfteerhebung:Telefon: +49 (0) 611 / 75 21 24,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell