Zahl der Erwerbstätigen im Juli um 1,6 Prozent gestiegen

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Im Juli 2017 sind rund 44,2 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig gewesen: Gegenüber Juli 2016 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 688.000 Personen oder 1,6 Prozent zu, teilte das Statistischen Bundesamt (Destatis) auf Grundlage vorläufiger Berechnungen am Donnerstag mit. In den Monaten des ersten Halbjahres 2017 hatte der Anstieg gegenüber dem Vorjahr jeweils bei 1,5 Prozent gelegen. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Vormonatsvergleich im Juli 2017 um 1.000 Personen an.

Die Zunahme von Juni auf Juli 2017 war geringer als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (+ 10.000 Personen), teilten die Statistiker weiter mit. Saisonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl im Juli 2017 gegenüber dem Vormonat um 42.000 Personen oder 0,1 Prozent zu. Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im Juli 2017 bei 1,55 Millionen Personen. Im Vergleich zum Vormonat nahm sie um 0,6 Prozent oder 18.000 Personen ab. Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse, betrug die Zahl der Erwerbslosen 1,59 Millionen Personen. Sie war damit um rund 27.000 Personen niedriger als im Vormonat. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Juli 2017 bei 3,7 Prozent.

