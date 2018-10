Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von sozialer Mindestsicherung am Jahresende 2017 um 3,5 % niedriger als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Zum Jahresende 2017 erhielten nach Angaben derzuständigen Stellen knapp 7,6 Millionen Menschen in Deutschlandsoziale Mindestsicherungsleistungen. Das waren 3,5 % weniger als Ende2016. Der Anteil der Empfängerinnen und Empfänger an der Bevölkerungbelief sich Ende 2017 auf 9,2 %. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, ging er damit das zweite Jahr in Folgezurück. Am Jahresende 2016 hatten knapp 7,9 Millionen Menschen unddamit 9,5 % der Bevölkerung in Deutschland Leistungen der sozialenMindestsicherung erhalten (Jahresende 2015: 9,7 %).Die Transferleistungen der sozialen Mindestsicherungssysteme sindfinanzielle Hilfen des Staates, die zur Sicherung des grundlegendenLebensunterhalts dienen. Dazu zählen folgende Leistungen:* Gesamtregelleistungen (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld) nach demZweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II "Grundsicherung fürArbeitsuchende"; so genanntes Hartz IV) erhielten Ende 2017 rund 5,9Millionen Menschen. Gegenüber dem Vorjahr sank damit die Anzahl derRegelleistungsberechtigten um 0,7 %.* Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII"Sozialhilfe" bezogen knapp 1,1 Millionen Menschen. Die Anzahl stiegdamit gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %.* Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)bekamen rund 468 000 Menschen. Dies entspricht einem Rückgang um 35,7%, der wie bereits im Vorjahr insbesondere auf die hohe Zahlabgeschlossener beziehungsweise entschiedener Asylverfahrenzurückzuführen ist. Die betroffenen Personen beziehen dann keineAsylbewerberleistungen mehr.* Knapp 127 000 Menschen bezogen Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalbvon Einrichtungen nach dem SGB XII "Sozialhilfe". Gegenüber demVorjahr sank deren Anzahl um 4,9 %.Überdurchschnittlich ging die Anzahl der Empfängerinnen undEmpfänger sozialer Mindestsicherungsleistungen gegenüber dem Vorjahrin den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin) zurück (-6,0 %).Im früheren Bundesgebiet waren 2,6 % weniger Menschen aufentsprechende Leistungen angewiesen.Tabellen und Informationen zu den Mindestsicherungsleistungen inDeutschland - unter anderem nach Leistungssystemen - für dieBerichtsjahre 2006 bis 2017 sowie Daten zu weiteren Armuts- undSozialindikatoren stehen im Internetangebot der Statistischen Ämterdes Bundes und der Länder unterwww.amtliche-sozialberichterstattung.de zur Verfügung.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Sozialleistungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 87 05,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell