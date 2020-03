Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt - Eindämmung bleibt das Ziel

BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland sind inzwischen 349 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden.



Das sind rund einhundert bestätigte Fälle mehr als noch am Mittwoch. "Die Fallzahlen werden weiter nach oben gehen", sagte Lothar Wieler, Präsident des Berliner Robert Koch-Instituts. Er appellierte an Ärzte und die Bevölkerung, Tests nur bei begründeten Verdachtsfällen mit Symptomen zu machen. Es gehe darum, das System nicht zu überlasten. "Vielleicht wird sogar zu viel getestet", sagte Wieler. Die Dunkelziffer hält er in Deutschland deshalb für niedrig.

Die neuen Infektionen haben nach RKI-Angaben im Moment in erster Linie mit Ansteckungen in Deutschland zu tun und nicht mehr mit Auslandsreisen. Der Erreger ist inzwischen in 15 Bundesländern nachgewiesen, die meisten registrierten Fälle seit Jahresanfang gibt es in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Weiterhin gehe um die Eindämmung und Verlangsamung der Infektion, erläuterte Wieler.

Die Zunahme von Neuinfektionen sei mittlerweile außerhalb Chinas größer als im Ursprungsland. Das betreffe vor allem Südkorea und den Iran, sagte Wieler. In Europa hat Italien mit rund 3000 bestätigten Fällen bisher die größte Infektionswelle. Weltweit ist das neue Coronavirus nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation in 79 Ländern registriert. Unter 95 270 registrierten Fällen gab es demnach bisher 3281 erfasste Todesfälle, darunter vor allem ältere Menschen.