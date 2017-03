Zahl der Cloud-Kunden steigt in 2016 um 131 Prozent - DocuWare setzt positive Entwicklung fort (FOTO)

Germering (ots) -Im zehnten Jahr in Folge konnte die DocuWare Gruppe in 2016 ihreUmsätze steigern. Vor allen in Europa wurde mit einem Plus von 18,1Prozent ein starkes Wachstum erzielt. Sehr positiv entwickelte sichauch das Cloud-Geschäft des ECM-Spezialisten: Ende 2016 arbeiteteninsgesamt knapp 20.000 Anwender in 555 Unternehmen mit DocuWareCloud.DocuWare knüpft an die Erfolge der letzten Jahre an und erreichtein 2016 ein Ergebnis, das mit 37,14 Millionen Euro zum zweiten Malweit über 30 Millionen Euro lag. Als zweitgrößter Absatzmarkt nachAmerika konnte Deutschland die Umsätze um 16,2 Prozent steigern unddie Gebiete, die unter dem Begriff Rest of World zusammengefasstwerden, lagen mit einem Umsatzwachstum von 12,3 Prozent deutlich überdem Durchschnitt der DocuWare Gruppe. Die erfolgreichsteVertriebstochter in 2016 war mit einem Umsatzwachstum von 47,2Prozent die DocuWare SARL in Frankreich, gefolgt von der spanischenTochtergesellschaft DocuWare S.L. mit einem Plus von 31,9 Prozent.Bewertet in britischen Pfund stiegen die Umsätze in Großbritannien um12,7 Prozent. Der von den autorisierten DocuWare-Partnern (ADP)generierte Projektumsatz lag bei rund 170 Millionen Euro.Dass mit einem weltweiten Umsatzwachstum von 7,5 Prozent dieErwartungen nicht ganz erfüllt wurden, lag an der Entwicklung inNord- und Südamerika. Hier konnten insbesondere nach Einstellung desVertriebs der Fortis-Produkte deren Umsätze noch nicht in vollemUmfang durch DocuWare-Systeme aufgefangen werden. (WestbrookTechnologies Inc., Anbieter der ECM-Suite Fortis, wurde in 2013übernommen und zum 1.1.2015 in die DocuWare Corporationverschmolzen.)Die Zukunft gehört der CloudDer DMS-Spezialist setzt auch in Zukunft auf die stark wachsendeCloudsparte. Laut der von KPMG und Bitkom Research veröffentlichtenErgebnisse des "Cloud Monitor 2017" haben zwei von drei Unternehmenin Deutschland im vergangenen Jahr Cloud-Lösungen eingesetzt.DocuWare hat diesen Trend rechtzeitig erkannt und entsprechendeLösungen entwickelt. Der Anteil der neuen Kunden mit Cloud-Lösungenbetrug im letzten Jahr 29 Prozent. Damit leistet das Cloud-Geschäfteinen wesentlichen Beitrag zum Umsatz und die frühzeitigenInvestitionen in diese Technologie tragen bereits jetzt zum positivenErgebnis bei. Die Zahl der Cloud-Kunden ist in 2016 um 131 Prozentgewachsen - insgesamt arbeiteten Ende des Jahres knapp 20.000Anwender in 555 Unternehmen mit DocuWare Cloud; die Zahl der in derCloud archivierten Dokumente hat sich im Verhältnis zu Ende 2015 fastverdreifacht und liegt bei knapp bei knapp 14 Millionen. Weltweitentschieden sich 1.234 weitere Unternehmen für DocuWare. Damitkonnten zum sechsten Mal hintereinander über 1.000 Neukunden in einemJahr gewonnen werden.Pressekontakt:Pressebüro Birgit Schuckmann - Birgit.Schuckmann@docuware.com -0172.8 55 20 05Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuell