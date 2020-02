Zahl der Cannabis-Verordnungen steigt stark an

Düsseldorf (ots) - Immer mehr Patienten wollen Cannabis auf Rezept. Bundesweitstieg allein bei der Barmer-Krankenkasse die Zahl der Anträge von 5238 im Jahr2018 auf 6049 im Jahr 2019. Das geht aus einer unveröffentlichten Barmer-Studiehervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag) vorliegt. Seit derFreigabe im März 2017 wurden insgesamt knapp 15.000 Anträge gestellt. Die Barmergab im vergangenen Jahr über 17 Millionen Euro für Cannabis-Verordnungen aus -nach 13 Millionen Euro im Jahr 2018. Am meisten Anträge werden in Bayerngestellt, am zweitmeisten in NRW. In Nordrhein-Westfalen stieg die Zahl von 948auf 1195 im Jahr 2019. "Wir hatten zunächst erwartet, dass vor allem Alt-68erder Verschreibung von Cannabis positiv gegenüberstehen. Die 50- bis 59-Jährigenstellen mit 30 Prozent der Cannabis-Patienten auch eine große Gruppe. Dochtatsächlich wird Cannabis in vielen Altersgruppen verordnet", sagte UrsulaMarschall, Schmerzmedizinerin der Barmer, der Redaktion. "21 Prozent entfallenauf die 60- bis 69-Jährigen und 13 Prozent auf die 70- bis 80-Jährigen. Nur 27,7Prozent erfolgen bei Patienten, die jünger als 50 Jahre sind. " DieBarmer-Expertin forderte: "Wir brauchen dringend eine Bewertung, bei welchenPatienten und Erkrankungen die Cannabis-Therapie wirklich geeignet ist. Ineinigen Jahren wird sich zeigen, ob Cannabis nur ein Hype ist."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4513753OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell