Zahl der Beschwerden über Flugreisen steigt stark

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) ist die Zahl der Beschwerden über Flugreisen in diesem Jahr stark gestiegen.



Bis Anfang Dezember waren es schon mehr als 26 000 Schlichtungsfälle, die bei der Einrichtung in Berlin bearbeitet wurden. Hinzu kamen knapp 3000 Anträge, die Bahnreisen betrafen, wie aus einer Übersicht der SÖP zum Stichtag 7. Dezember hervorgeht. Insgesamt erwarte die Schlichtungsstelle "rund 32 000 Schlichtungsanträge und damit doppelt so viele wie im Vorjahr", sagte ihr Geschäftsführer Heinz Klewe der Deutschen Presse-Agentur.

Die bei Flügen und Zugreisen "besonders häufig aufgetretenen Probleme, einen planmäßigen Verkehr zu gewährleisten", gehörten nach seinen Worten zu den Hauptgründen für die sprunghaft gestiegene Fallzahl. Die SÖP ist von der Bundesregierung als Schlichtungsstelle für Bahn, Luftverkehr, Fernbus und Schiff anerkannt. Zum größten Teil geht es um eine Entschädigung bei Verspätungen oder Ausfällen von Flügen und Bahnfahrten./brd/DP/stk