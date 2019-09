Zadarma stellt neues kostenloses CRM-System vor und fügt deutsche Benutzeroberfläche hinzu

Das Cloud-Telekommunikationsunternehmen Zadarma hat sein neuestesProdukt - das Customer Relationship Management System - auf den Marktgebracht und Deutsch als weitere Sprache in seine BenutzeroberflächeaufgenommenBurgas, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Zadarma, ein 2006 gegründeterCloud-Telekommunikationsanbieter, gab heute die offizielle Einführungvon ZCRM bekannt - seiner jüngsten Ergänzung seines umfangreichenAngebots an Telekommunikationsdienstleistungen. Das CRM-System bieteteine umfassende und benutzerfreundliche Lösung für Teams undAbteilungen unterschiedlicher Größe.Das neue Zadarma Customer Relationship Management System istvollständig in die anderen Dienste integriert, u. a. in daskostenlose Business Phone System, das mit erweitertenIVR-Einstellungen, Anrufaufzeichnungen, Anrufweiterleitung,Konfiguration von automatischen Antworten und anderen grundlegendenFunktionen ausgestattet ist. Damit steht Unternehmen eine integrierteSprachkommunikation zur Verfügung.ZCRM beinhaltet Funktionen, die für eine erfolgreicheKommunikation mit potenziellen und bestehenden Kunden unerlässlichsind:- Anrufe an Kunden und Partner mit einem Klick von derBenutzeroberfläche aus- Automatische Lead-Erstellung bei ein- und ausgehenden Anrufen vonund an unbekannte Nummern- Kundenkarten mit kompletten Interaktionsaufzeichnungen: Notizen,Dokumente, Anrufaufzeichnungen und mehr- Praktische Anzeige der aktuellen Aufgaben: Listen-, Kanban- undKalenderansichtMenschliche Interaktionen stehen an der Spitze desGeschäftserfolgs in allen Branchen. Eine organisierte und praktischeDatenbank von Kunden und Partnern mit den Aufzeichnungen allerInteraktionen kann die Beziehungen erheblich erleichtern.ZCRM (https://zadarma.com/en/services/crm/) ist kostenlos und kannin wenigen Minuten eingerichtet werden.Zadarma hat seiner Benutzeroberfläche nun die sechste Sprachehinzugefügt- Deutsch. Jetzt können deutschsprachige Nutzer dieWebsite und das persönliche Konto in ihrer Muttersprache nutzen.Informationen zu Zadarma:Zadarma ist ein internationalesCloud-Telekommunikationsunternehmen, das vor über 12 Jahren gegründetwurde. Es bietet Unternehmen und Einzelpersonen virtuelleTelefonnummern aus 100 Ländern, kostenlose Cloud PBX, Anrufverfolgungund kostenlose Website-Widgets wie CallBack und Click-to-Call. Über1.300.000 Kunden aus aller Welt bringen dem Unternehmen ihr Vertrauenentgegen.Elena Volozova,Zadarma Project,Tel: +1 (857) 302-74-37elena.volozova@zadarma.com (file://10.86.178.61/TempXE/elena.volozova@zadarma.com)Original-Content von: Zadarma, übermittelt durch news aktuell