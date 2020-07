Zadar schließt endgültige Vereinbarung mit XRApplied SAS ab

Weitere Suchergebnisse zu "SAS":

News Release – July 30 2020

30. Juli 2020, Vancouver, British Columbia – Zadar Ventures Ltd. („ZAD“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der in Sarlat-la-Canéda (Frankreich) ansässigen Firma XRApplied SAS („XRA“) eine endgültige Aktientauschvereinbarung abgeschlossen hat. XRApplied ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und dem Einsatz von AR-/VR-/MR-Technologien (Augmented Reality/Virtual Reality/Mixed Reality) und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



