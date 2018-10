Der ZZF zum Welthundetag 2018: Gefährten zum Knuddeln - Warum Menschen mit Hunden leben

Wiesbaden (ots) - Anlässlich des Welthundetages am 10. Oktoberverrät der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF), wodie meisten Hunde Zuhause sind: Spitzenreiter istNordrhein-Westfalen. Hier leben 2,2 Millionen Tiere, gefolgt vonBayern (1,3 Mio. Hunde) und Baden-Württemberg (1,1 Mio. Hunde). DieSchlusslichter bilden das Saarland und Bremen (jeweils 0,1 Mio.)Dass sich die Vierbeiner hierzulande so großer Beliebtheiterfreuen, wundert ZZF-Präsidenten Norbert Holthenrich nicht: "Hundeund andere Heimtiere nehmen im Leben vieler Menschen eine zunehmendwichtige Rolle ein: Sie bereiten Freude und werden als treueGefährten geschätzt." Laut einer repräsentativen Befragung vonHundehaltern der GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschungbezeichnen 92 Prozent der Hundehalter ihre Vierbeiner als "guteBegleiter". 87 Prozent schätzen die Zuneigung, die ihnen ihr Hundentgegen bringt und loben den "tollen Charakter" des Tieres. 86Prozent lieben das Streicheln, und 81 Prozent sagen, dass ihr Hundsie der Natur näher bringt.40 Prozent aller Hunde in Deutschland sind Mischlinge und nehmendamit Platz eins der Top 10-Liste ein. Mit jeweils sechs Prozentteilen sich bei den dann folgenden Rassehunden der Labrador Retrieverund der Deutsche Schäferhund den zweiten Platz. Auf Platz drei stehtder Chihuahua mit fünf Prozent.Hunde sind bei jungen und alten Menschen beliebt. In jedem drittenHundehaushalt leben Kinder. Eine überwiegende Mehrheit derHundehalter (76 Prozent) kann ihrem Vierbeiner einen eigenen Gartenzum Spielen und Toben bieten. Infografik und Word-Dokument:https://www.zzf.de/presse/meldungen.htmlPressekontakt:Antje SchreiberTel. 0611 447553-14Marie-Christin GronauTel. 0611 447553-15presse@zzf.deOriginal-Content von: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), übermittelt durch news aktuell