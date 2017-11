ZZF gibt Tipps für tierfreundliche Weihnachten

Wiesbaden (ots) - Bei Weihnachtsliedern, Tannenduft und Lebkuchenwächst die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Aber wie wird dieAdventszeit auch für Heimtiere zu einer fröhlichen Zeit? DerZentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) e.V. gibt Tipps fürtierfreundliche Weihnachten:Während es für Frauchen und Herrchen ein Vergnügen ist, aufWeihnachtsmärkten einen Glühwein zu trinken und von Bude zu Bude zuschlendern, sind Lärm und sich schiebende Menschen für Hunde eineBelastung. Auch der Einkaufsbummel im Gedränge der Weihnachtszeit isteine stressige Tour für Hunde. Tierfreunde lassen ihre Vierbeinerdaher besser zu Hause und gönnen ihnen anschließend einen langenWinterspaziergang.Raschelndes Geschenkpapier, Kerzen und der Weihnachtsbaum weckenden Spieltrieb bei Hunden und Katzen. Der Weihnachtsbaum muss daherso fest stehen, dass kletternde Katzen oder herumtollende Vierbeinerihn nicht umstürzen können. An zerbrochenen Glaskugeln können sichdie Tiere leicht verletzen. Außerdem verzichten Tierhalter besser aufLametta, weil es bleihaltig ist und heruntergeschlucktes Lamettaeinen Darmverschluss verursachen kann.Beim Toben in der Nähe von echten Kerzen müssen Tierhalterebenfalls gut aufpassen, sonst verbrennen herumwedelnde Hundeschwänzeund Katzenpfoten. Am besten lassen Halter ihre Tiere, auch freilaufende Kleinsäuger oder frei fliegende Ziervögel, niemals mitoffenem Feuer im Raum alleine. Heimtiere sollten auch keineMistelzweige oder Weihnachtssterne anknabbern, da dies zu Erbrechenund Durchfall führen kann. Wenn die Tiere an bestimmten Duftölen oderan Schneespray für Fensterscheiben lecken, können sie sich vergiften.Für die empfindlichen Atemwege von Ziervögeln sind Duftkerzen undRäucherwerk problematisch, weil die eingeatmeten Stoffe Reizungenverursachen können.Reste vom Festtagsmenü wie fettige und salzige Gänsebraten sindfür Heimtiere ungesund. Auch vermeintliche Leckerbissen für den Hundwie übrig gebliebene Geflügelknochen sollten nicht gegeben werden:Sie splittern leicht und können den Magen und Darm verletzen.Fischgräten sind ebenfalls lebensgefährlich. Von ungewürztemRinderhackfleisch oder Joghurt dürfen Hunde und Katzen jedoch einwenig naschen.Bei Schokolade sollten Tierhalter sich niemals von bettelndenHundeaugen erweichen lassen: Das darin enthaltene Theobrominverursacht bei Vierbeinern anfänglich Durchfall und Erbrechen undist bereits in kleiner Dosis tödlich. Statt Schoko-Adventskalenderbieten Tierfreunde ihren tierischen Mitbewohnern lieber einenartgerechten Tier-Adventskalender beispielsweise mit Hundeschokoladean oder gesunde und funktionale Leckerlis aus dem Zoofachhandel.Wer seinem Tier oder einem anderen Tierhalter etwas schenkenmöchte, findet im Handel eine große Auswahl an Tierbedarf, das dieTiere in Bewegung bringt oder ihnen wohl tut. Intelligenzspielzeugbeispielsweise fordert den Grips von Hund und Katze.Activity-Spielzeug für Nager und Vierbeiner sollte aus einemgeeigneten Material hergestellt sein, unbedenklich sindNaturmaterialien, Kunststoffe und Kombinationen daraus, wiebeispielsweise Gummi, Latex oder Baumwolle. Zu meiden sindSpielsachen, die beim Kauen zersplittern oder verschluckt werdenkönnen.Einige Tierhalter nutzen auch die Gelegenheit, ihr Tier mit einerneuen Schlafstelle, einem Spielhaus oder schützender Kleidungauszustatten. Für den Winter gibt es beispielsweise spezielleHundeschuhe, die verhindern, dass die empfindlichen Pfoten durch Eisund Splitt verletzt werden und die Wunden mit Streusalz in Berührungkommen, was zu Schmerzen führen kann.Pressefoto und Word-Dokument:https://www.zzf.de/presse/meldungen.htmlPressekontakt:Antje SchreiberTelefon 0611/447553-14Marie-Christin GronauTelefon 0611/447553-15presse@zzf.deOriginal-Content von: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), übermittelt durch news aktuell