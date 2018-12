ZTO Express: Tut sie es noch ein Mal?

An der Börse New York schloss die ZTO Express-Aktie am 14.12.2018 mit dem Kurs von 16,44 USD. Die ZTO Express-Aktie wird dem Segment "Luftfracht und Logistik" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei ZTO Express beträgt das aktuelle KGV 19,02. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Transportation & Logistics" haben im Durchschnitt ein KGV von 30,13. ZTO Express ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei ZTO Express konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält ZTO Express auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der ZTO Express ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die ZTO Express-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,56, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,63, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.