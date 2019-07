ZTEs ATG-Breitbandlösungfür denzivilenLuftverkehrgewinntPreisals Best Mobile Service for Connected Living in Asia

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ), einführenderinternationaler Anbieter von Lösungen für dieTelekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden imBereich mobiles Internet, hat heutebekannt gegeben, dass ZTEs Air toGround-(ATG-)Breitbandlösung für den zivilen Luftverkehr beim MobileWorld Congress (MWC) Shanghai 2019 mit dem Preis als Best MobileService for Connected Living in Asia ausgezeichnet wurde.ZTEs Air to Ground-(ATG-)Lösung nutzt die mobileKommunikationstechnologie als Basis für ein dreidimensionalesBord/Boden-Breitbandnetz. Damit können Dienste wieInflight-Entertainment, Inflight-Office, individualisierte Diensteund umfangreiche industrielle Anwendungsdienste bereitgestelltwerden. ZTEs ATG-Lösung unterstützt1200-km/h-Ultrahochgeschwindigkeit mit 300 km Abdeckungsradius, damitFluggäste ein stabiles und schnelles Internet zur Verfügung haben.ZTE hat 2009 mit der Arbeit an ATG-Systemenbegonnen. Hinsichtlichder kombiniertenTechnologienfür die Bodenkommunikation hat ZTEmehrereHürdenüberwunden, beispielsweiseAnwendungen inSonderszenarien, Abdeckung in speziellenRegionen und Störeinflüssevon Bodennetzen.ZTE leistet im Bereich ATG seit vielen Jahren Pionierarbeit. 2009entwickelte ZTE das erste 3G ATG-Netz. 2014 führte ZTE gemeinsam mitAir China den branchenweit ersten ZTE ATG-Test durch und startetePilotversuche auf zwei kommerziellen Flugverbindungen. 2017 hob dasersteFlugzeugmit 4G Air to Ground-(ATG-)Technologie im gängigenFrequenzbanderfolgreich ab. Heute erforscht und entwickelt ZTE eine5G ATG-Lösung, um im zivilen Luftverkehr 5G bereitzustellen.Über ZTEZTE isteinAnbieter von modernenTelekommunikationssystemen,mobilenEndgeräten und NetzwerklösungenfürMobilfunkbetreiber,Unternehmen, öffentlicheEinrichtungen und private Anwender. Auf Basisseiner M-ICT-Strategie hat sich ZTE dem Anspruchverpflichtet,KundenintegriertedurchgängigeInnovationenmitSpitzenleistungen undMehrwertimRahmen der Verschmelzungzwischen demTelekommunikationsbereich undInformationstechnologiesektorbereitzustellen. ZTE ist an den BörsenHongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK /A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefertanwenderoptimierteProdukte undServices an über 500 Netzbetreiber in mehrals 160 Ländern. ZTEinvestiertmindestenszehnProzent seines Jahresumsatzes in Forschungund Entwicklung und spielteinewichtige Rolle ineinerReiheinternationalerGremienzurEntwicklunginternationalerStandards. AlsUnternehmen, das der Corporate SocialResponsibility(CSR) großeBedeutungbeimisst, ist ZTE Mitglied des UN-NetzwerkesGlobal Compact. WeitereInformationenfinden Sie unter www.zte.com.cn.Pressekontakt:fürMedien:Margaret MaZTE CorporationTel.: +86 755 26775189E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/930583/ZTE_Award.jpgOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuell