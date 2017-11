ZTE verzeichnet Gewinnzuwachs in Höhe von 36,58 % auf 3,905 Mrd. RMB in den ersten drei Quartalen 2017

Konsequente Beschleunigung der 5G-Innovationspartnerschaften miteuropäischen BetreibernShenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ), ein wichtiger internationaler Anbieter vonTechnologielösungen für das mobile Internet für denTelekommunikationssektor, Unternehmen und Verbraucher meldete einenReingewinn in Höhe von 3,905 Milliarden RMB, ein Anstieg von 36,58 %für die ersten drei Quartale.Gemäß der bekannt gegebenen Geschäftsergebnisse stieg der Umsatzvon ZTE in den ersten neun Monaten mit 7,01 % auf 76,580 MilliardenRMB. ZTE meldete für das dritte Quartal einen positiven operativenCashflow in Höhe von 1,036 Milliarden RMB.Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen in den erstenneun Monaten auf 9,197 Milliarden RMB und decken damit 12 % desUmsatzes von ZTE ab. Die zunehmenden Investitionen von ZTE ininnovative Bereiche wie 5G, IoT und Chips hatte eine Anzahl vonbahnbrechenden technischen Erfolgen für das Unternehmen zur Folge.Die von ZTE selbst entwickelten NB-IoT-Chips, die erste5G-Vorzeigeträgerplattform der T-Klasse in der Branche, die erstebetriebssystemunabhängige ultragroße Plattform basierend auf deroptischen Transmissionstechnologie in der Branche und das faltbareSmartphone Axon M wurden in der USA und in Japan vorgestellt. ZTE hataußerdem den Labortest der 5G-SPN-Träger-Prototypen von China Mobileabsolviert und den ersten kommerziellen cloud-nativen Carrier DevOpsBuilder der Branche lanciert und wurde dafür mit dem "Oscar" der SDNNFV Global Conference ausgezeichnet.Ermutigt durch die Führungsrolle bei den 5G-Technologien und diestarken Partnerschaften mit großen europäischen Netzbetreibern hatdas Unternehmen kürzlich eine innovative Partnerschaft mit Orange undeine Zusammenarbeit mit Wind Tre und Open Fiber bekanntgegeben, umdas erste vorkommerzielle 5G-Netz im 3,6-3,8 GHz-Band in Europa zuentwickeln. Vor Kurzem hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass essich mit Telenet Belgium zusammengeschlossen hat, um den ersten FDDMassive MIMO-Feldeinsatz in Europa abzuschließen, und hat in einemPre5G Massive MIMO-Test mit SoftBank erfolgreich eineSpitzenübertragungsrate mit 1 GB/s verifiziert.Das Unternehmen hat zwischenzeitlich prognostiziert, dass derReingewinn, der Inhabern von Stammaktien des börsennotiertenUnternehmens zuschreibbar ist, für das gesamte Jahr 4,3-4,8Milliarden RMB erreichen wird. Grund dafür ist das Wachstum vonTransaktionen im Carrier-Netzwerk- und Verbrauchergeschäft.Bei Drahtlosnetzen hat ZTE über 60 Pre5G-Netze auf der ganzen Weltbereitgestellt und über 280 SDN/NFV kommerzielle bzw. Versuchsnetze.Aufgrund seiner führenden 5G-Technologie öffnete sich für ZTE dereuropäische Markt. ZTE ist Partnerschaften mit Orange in Frankreich,Telenet in Belgien, Wind Tre und Open Fiber in Italien und andereneuropäischen Betreibern sowie SoftBank in Japan eingegangen, um5G-Netze im globalen Maßstab bereitzustellen.In der zweiten Phase des 5G-Tests in China hat ZTE vieleWeltrekorde in Bezug auf Durchsatz, Massenkonnektivität und niedrigerLatenz aufgestellt. In Zusammenarbeit mit China Mobile und Qualcommhat ZTE außerdem den ersten 5G-Niedrigfrequenz-IoT-Versuch der Weltdurchgeführt, der sich auf die neuesten 3GPP R15-Standards stützt.Bei drahtgebundenen Netzen hat ZTE die erste5G-Vorzeigeträgerplattform der T-Klasse gestartet. Der Test ergab,dass die wichtige FlexE-Tunnel-Technologie die beste in der Brancheist. ZTE ist außerdem die erste Firma, die den5G-Träger-OTN-Niedriglatenz-Transmissiontest abgeschlossen und denLaborversuch für das CMCC 5G-Träger-SPN-Prototypgerät absolviert hat.Im Bereich optischer Transmissionen hat ZTE die erste "256Tultragroße betriebssystemunabhängige Plattform der nächstenGeneration" basierend auf der optischen Transmissionstechnologie inder Branche im Markt eingeführt.Bei den Zukunftstechnologien wie IoT, Chips, Cloud-Computing undBig Data hat ZTE eine neue Generation von IoT-Betriebssystemen undSoftwaredevelopmentkits (IoT OS&SDK) entwickelt, wodurchSchwierigkeiten bei der Anwendungsentwicklung und bei Tests fürTerminalhersteller reduziert werden.Das integrierte Echtzeitbetriebssystem von ZTE wird im 350 km/hschnellen Hochgeschwindigkeitszug "Fuxing" eingesetzt. ZTE hataußerdem eine Produktreihe mit intelligenten kommerziellenAll-Band-Parkterminals vorgestellt und ist damit führend bei der großangelegten kommerziellen Nutzung von intelligenten Parksystemen, dieauf der NB-IoT-Technologie basieren.ZTE hat den ersten Platz beim Abschluss aller Feldversuche derdrei chinesischen Betreiber erreicht, hat China Telecom beim Aufbaudes ersten kommerziellen Netzwerks der Welt mit der größten Abdeckungunterstützt und beim nationalen Beschaffungsprogramm für 31 Provinzenvon China Mobile im 3. Quartal den 1. Rang erzielt. Die PVP-Lösungfür große Videos von ZTE wird außerdem in Indien, Südafrika undKanada kommerziell genutzt.Im Verbraucherbereich hat ZTE den Schwerpunkt auf Schlüsselmärkteund fortgesetzte globale Markenentwicklung gesetzt. Das Unternehmenhat sein revolutionäres faltbares Smartphone Axon M in den USA mitAT&T und in Japan mit NTT docomo auf den Markt gebracht. ZTE'sMarktanteil in den USA steigt weiterhin und das Unternehmen hältseine Position als viertgrößter Smartphone-Anbieter. Im Vergleich zuden Ergebnissen des 2. Quartals sind die Lieferungen im 3. Quartaldeutlich angestiegen, vor allem nach Russland, Mexiko, Spanien undItalien. In China hat sich ZTE auf die Zusammenarbeit mit Carriernund den Markt für Sicherheitsmobiltelefone konzentriert. Außerdemwaren die Verkäufe für Terminal-STBs bahnbrechend in Überseemärkten,unter anderem in Japan, Russland, Thailand, Malaysia und denNiederlanden. In China erhielt ZTE den Zuschlag für den Erwerb von 18Millionen STB durch China Telecom und stärkte damit seine führendePosition im STB-Bereich.Beim inländischen Geschäftsbetrieb hat sich ZTE auf Transport undFinanzen konzentriert. Im Transportbereich erhielt ZTE fortlaufenddie Zuschläge für die Bereitstellung im Bahntransitsektor, unteranderem das Kommunikationsprojekt für drei Metrolinien in Zhengzhou,das Drahtlossystemprojekt für die Bahnstrecke von Yinchuan nachWuzhong und das Metroprojekt der Linie 9 in Shenyang. ImFinanzbereich hat das Unternehmen offiziell den Kooperationsvertragmit der Agricultural Bank of China für eine Big Data-Plattformunterzeichnet.In den nächsten drei Jahren wird ZTE als ein Wegbereiter für 5Gseine Investitionen in Forschung und Entwicklung stärken und sich aufCarrier-Märkte und Kerngeschäfte konzentrieren. Das Unternehmen wirdweiterhin am Aufbau seiner Wettbewerbsfähigkeit im Hauptgeschäftarbeiten und damit die Marktanteile der Mainstream-Märkte und-Produkte steigern sowie die Kundenzufriedenheit verbessern. In derZwischenzeit wird das Unternehmen sein Compliance-Management, diewerkseigene Kontrolle sowie die Vorteile für Mitarbeiter undAktionäre stärken. Weiterhin wird das Unternehmen neue technologischeMöglichkeiten erforschen und erproben, um seinen Führungsstatus inder 5G-Ära zu halten und zu verbessern.Informationen zu ZTEZTE ist ein Anbieter von fortschrittlichenTelekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten undTechnologielösungen der Enterprise-Klasse für Verbraucher, Carrier,Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Angesichts derAnnäherung von Telekommunikations- und IT-Märkten möchte ZTE als Teilseiner Unternehmensstrategie seinen Kunden integrierteEnd-to-End-Innovationen und auf diese Weise Exzellenz und Mehrwertbieten. Die Aktien werden an den Börsen von Hongkong und Shenzhengehandelt (H Share-Aktiensymbol: 0763.HK / A Share-Aktiensymbol:000063.SZ) und die Produkte und Services von ZTE finden bei mehr als500 Betreibern in über 160 Ländern Absatz. ZTE investiert zehn Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle in einer Reihe von internationalen Gremien zur Entwicklung neuer Standards. ZTE hat sich der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen verschrieben und ist Mitglied des UN Global Compact. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.zte.com.cn.