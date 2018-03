ZTE verzeichnet 2017 Anstieg des Jahresumsatzes auf 108,82 Milliarden RMB

Barausschüttung von ca. 1,384 Mrd. RMB (vor Steuern)Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ), international führender Anbieter von Lösungen für dieTelekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden imBereich mobiles Internet, meldete heute einen Gesamtumsatz für dasJahr 2017 von 108,82 Milliarden RMB, eine Steigerung von 7,5 %gegenüber dem Vorjahr. Für den Anstieg sorgten anhaltendeInvestitionen in Telekommunikationsnetze durch globale Netzbetreibersowie das Wachstum des Unternehmens im Endkunden-Geschäft undGovernment Enterprise-Markt (Unternehmens- und Behördenkunden).Laut dem Unternehmen belief sich der den Stammaktionärenzurechenbare Nettogewinn der börsennotierten Gesellschaft für dasgesamte Jahr 2017 auf 4,57 Mrd. RMB, eine Steigerung um 293,8 %(Zahlen aus heute veröffentlichtem ZTE-Geschäftsbericht). Der Gewinnje Aktie erhöhte sich auf 1,09 RMB. Die durchschnittliche gewichteteEigenkapitalrendite lag bei 15,7 % mit einem Wachstum imJahresvergleich von 24,1 Prozentpunkten. Die empfohlene Dividende für2017 beläuft sich auf 3,3 RMB in bar (vor Steuern) pro 10 Aktien. DieBarausschüttung lag bei insgesamt 1,384 Mrd. RMB (vor Steuern), was30,29 % des den Stammaktionären zurechenbaren Nettogewinns derbörsennotierten Gesellschaft für 2017 entspricht. Dies ist die bisherhöchste Dividende in der Geschichte des Unternehmens.Das Unternehmen konnte 2017 seinen Cashflow stärken und dieAbwicklung des Umsatzerlös-Inkassos verbessern. Der Netto-Cashflowaus Geschäftstätigkeiten lag 2017 bei ca. 7,22 Mrd. RMB, ein Anstiegvon ungefähr 37,3 % im Jahresvergleich. Die F&E-Ausgaben von ZTEerhöhten sich 2017 auf 12,96 Mrd. RMB (11,9 % des Umsatzes).2017 konnte ZTE in den Sparten Carrier-Netze, Endkunden-Geschäftsowie Government Enterprise-Geschäft ein beachtliches Wachstumerzielen (Umsatz jeweils 63,78 Mrd. RMB, 35,21 Mrd. RMB und 9,83 Mrd.RMB).ZTE wies für das Inlandsgeschäft einen Betriebsertrag von 61,96Mrd. RMB aus. Beim Auslandsgeschäft meldete ZTE für denBerichtszeitraum einen Betriebsertrag von 46,86 Mrd. RMB.2017 legte das Unternehmen den Schwerpunkt auf5G-Ende-zu-Ende-Lösungen und hat massiv in Standardisierung,Produktentwicklung und Verifizierung der kommerziellen Nutzunginvestiert. Für den Bereich 5G hat ZTE einForschungs&Entwicklungs-Team aus über 4.500 Experten gebildet, dasdie volle Bandbreite von Konnektivität, Betreiber, Service undMobilgeräte abdeckt. Damit will ZTE auf den drei GebietenTechnologie, kommerzielle Nutzung und Skaleneffekte die Führung bei5G übernehmen.Was die zukunftsorientierte kommerzielle 5G-Nutzung angeht, konnteZTE bei 5G-Technologien bedeutende Durchbrüche erzielen. In Phase 1und 2 des nationalen 5G-Tests in China stellte ZTE mehrere neueRekorde auf und arbeitet derzeit mit Hochdruck an den Vorbereitungenfür Phase 3. Gemeinsam mit China Mobile und Qualcomm errichtete ZTEdas weltweit erste durchgängig konzipierte 5G New Radio (NR)Interoperability Data Testing (IoDT) System auf Basis des neuesten3GPP 5G NR-Standards. In Zusammenarbeit mit Intel lancierte ZTE dieweltweit erste SDN/NFV 5G RAN-Lösung auf Basis derVirtualisierungstechnik, die die 5G-Kommerzialisierung maßgeblichvereinfacht. Darüber hinaus stellte ZTE die vollintegrierte 2/3/4/5GCommon Core-Lösung vor, um die Architektur auf Basis des 3GPPR15-Service bestmöglich auszunutzen. Bis Ende 2017 hatte ZTE weltweitmehr als 320 NFV-Anwendungsfälle auf kommerzieller oder Versuchsbasisdurchgeführt und so ein solides Fundament für die kommerzielleNutzung und Evolution des 5G-Kernnetzes gelegt. ZTE ist mit mehr als20 Netzbetreibern aus aller Welt strategische Partnerschafteneingegangen, um gemeinsam die Verifizierung und Tests der5G-Technologien voranzutreiben und so die kommerzielle5G-Implementierung zu beschleunigen.Was die Carrier- und Glasfasernetze als Grundlage für diekommerziellen 5G-Netze betrifft, hat sich ZTE mit der5G-Carrier-Lösung 5G Flexhaul sowie systematischen 5G-Carrier-Gerätenan die Spitze gesetzt. ZTE hat die branchenweit erste T-LevelTransport Flagship-Plattform ZXCTN 6700 mit der größten Kapazität derBranche präsentiert. Zusammen mit Telefonica, China Mobile undanderen Partnern hat ZTE 5G-Carrier-Tests durchgeführt, und allePartner waren mit den Testergebnissen hochzufrieden. In den Bereichenglasfaserbasierter Zugangstechnik für Breitbandnetze ist ZTE weltweitdie Nummer 2. Das Unternehmen hat die erste 256T CrossConnect-Plattform der nächsten Generation mit ultrahoher Kapazitätauf Basis der Lichtwellenleitertechnik vorgestellt, die dieAnforderung der glasfaserbasierten 5G-Kommunikation aufCarrier-Geräten bezüglich ultrahoher Beanspruchung uneingeschränkterfüllt. ZTE hat sich außerdem mit velcom verbündet, um das weltweiterste vollständig SDN-basierte, durchgängig konzipierte elastischeIP+Glasfasern-etz aufzubauen. Telefonica Mexico Movistar hat dasUnternehmen bei der Fertigstellung eines glasfaserbasiertenTransportnetztes geholfen, das 100G übertrifft. ZTEsTITAN-Flagship-Plattform für Zugang ins Glasfasernetz verfügt übereine Switching-Kapazität, die das Vierfache des Branchenniveausbeträgt und 5G-Carrier sowie Integration von Festnetz/Mobilnetzunterstützt. In Sachen 10G PON-Marktanteil ist ZTE die Nummer 1. Beimweltweiten Verkauf von IPTV-Set-Top Box-Geräten belegt ZTE dendritten Platz. Auch bei integrierten CDN-Produkten kann dasUnternehmen die Technologieführerschaft für sich verbuchen.ZTE engagiert sich intensiv auf dem Gebiet vonZukunftstechnologien wie Internet der Dinge, Chips, Cloud Computingund Big Data. Auf Grundlage modernster 7nm-Technik hat dasUnternehmen in Eigenverantwortung hochperformanteSoft-Basisband-Multimode-Chips und digitale IF-Chips entworfen undentwickelt. Darüber hinaus hat das Unternehmen den ersten unabhängigentwickelten, chinesischen sicheren IoT-Chip für NB-IoT vorgestellt.Die innovative Anwendung für sein NB-IoT (Narrow Band - Internet ofThings) Smart Parking System wurde auf dem Mobile World Congress 2018mit dem GLOMO "Best Connected Living Mobile Business Award"ausgezeichnet. ZTE hat rund um den Globus NB-IoT-Tests undBusiness-Demos mit verschiedenen Netzbetreibern durchgeführt.Auf dem operativen inländischen Enterprise-Markt konnten sich ZTEsKernprodukte für den Finanzsektor bei den staatlichen Banken immerstärker durchsetzen. Die GSM-R-Produkte haben den C3-Schienenmarktvollumfänglich erreicht. Mit seinen Initiativen fürBord/Boden-Breitband, Breitbandausbau für den Bildungssektor undanderen industriellen Breitbandprojekten war ZTE auf internationalenHigh-End-Märkten sehr erfolgreich.In Sachen Endkunden-Geschäft konzentrierte sich ZTE auf preiswerteProdukte und hat das weltweit erste Gigabit-Smartphone sowie zweiGateway-Produkte der Gigabit-Klasse präsentiert. Damit setzte sichZTE bei der kommerziellen Nutzung von Gigabit-Endgeräten an dieSpitze. Mit dem ZTE Axon M hat das Unternehmen ein neuartiges,aufklappbares Smartphone mit zwei Bildschirmen auf den Marktgebracht, das in den USA im AT&T-Netz und in Japan im Netz von NTTDOCOMO läuft. In China hat ZTE den Schwerpunkt auf dasNetzbetreibergeschäft und den industriellen Markt gelegt. ZTE SecurePhones hat in mehreren Provinzen und Städten erfreulicheVerkaufszahlen und mit Lösungen für den Justizsektor einen Durchbrucherzielt. Beim internationalen Geschäft will ZTE weiterhin dasAugenmerk auf Schlüsselmärkte legen und dort seinen Marktanteilausbauen. ZTE Mobile Devices rangierte 2017 in sechs wichtigenMärkten auf den oberen fünf Plätzen (USA, Kanada und Mexiko: Platz 4;Spanien und Russland: Platz 5; Australien: Platz 3).ZTE hat 2017 seine internen Kontrollmechanismen weiter optimiert.Zu diesem Zweck wurden Ablaufmechanismen und -prozesse verbessert unddie Rechenschaftspflicht gestärkt, um für das Unternehmen ein solidesoperatives Fundament zu gießen.2018 will das Unternehmen den Fokus erneut auf vielversprechendeKunden legen und gemäß seiner "Strategie 2020" dieKundenzufriedenheit verbessern. Eigene Innovationsprojekte inZusammenhang mit Kerntechnologien sollen weiter vorangetrieben undF&E-Investitionen in 5G und andere Kernprodukte hochgefahren werden,um sich mit dem Produktangebot auf dem Markt zu behaupten. DasUnternehmen will die Chancen nutzen, die der technologische Wandelsowie die Umbrüche auf dem globalen Telekommunikationsmarkt eröffnen,und unermüdlich an der Stärkung der weltweiten Marktpositionarbeiten. Mit einer hochqualifizierten Belegschaft und auf Basislaufender Verbesserungen der internen Verwaltungsprozesse durchstrengere Compliance und interne Kontrollmechanismen ist dasUnternehmen gut aufgestellt, um sich kostenbewußt und nachhaltigweiterzuentwickeln.Bitte beachten Sie, dass der obige Text eine Übersetzung desOriginaltextes darstellt. Die rechtlich verbindliche Version desTextes finden Sie hier:http://www.zte.com.cn/global/about/press-center/news/2018March/3-15Informationen zu ZTEZTE ist ein Anbieter von fortschrittlichenTelekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten undTechnologielösungen der Enterprise-Klasse für Verbraucher,Netzbetreiber, Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors.Angesichts des Verschmelzens von Telekommunikations- und IT-Märktenmöchte ZTE als Teil seiner Unternehmensstrategie seinen Kundenintegrierte End-to-End-Innovationen und auf diese Weise Exzellenz undMehrwert bieten. Die Aktien werden an den Börsen von Hongkong undShenzhen gehandelt (H Share-Aktiensymbol: 0763.HK / AShare-Aktiensymbol: 000063.SZ). ZTE liefert seine Produkte undServices an mehr als 500 Netzbetreiber in über 160 Ländern. ZTEinvestiert zehn Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung undEntwicklung und spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle in einerReihe von internationalen Gremien zur Entwicklung neuer Standards.ZTE hat sich der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmenverschrieben und ist Mitglied des UN-Netzwerks Global Compact.Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.zte.com.cn.Pressekontakt:für Medien:Margaret MaZTE CorporationTel.: +86 755 26775189E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnOriginal-Content von: ZTE Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell