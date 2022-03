ZTE verstärkt sein Engagement für die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes.

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Shenzhen, China, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, hat heute auf dem MWC 2022 die Veröffentlichung eines Whitepapers zur Klimaneutralität und einer grünen, zukunftsorientierten End-to-End-Lösung GreenPilot bekannt gegeben und damit sein Engagement für die Reduzierung von CO2-Emissionen bekräftigt, um den Fortschritt bei der Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele zu beschleunigen.Das gemeinsam von ZTE und Frost & Sullivan, einem Forschungs- und Beratungsunternehmen, herausgegebene Weißbuch Pathways to Carbon Neutrality (Wege zur Kohlenstoffneutralität): The Transformative Role of Digitalization (Die transformative Rolle der Digitalisierung) veranschaulicht die bevorstehenden Klimaveränderungen und die globale Verpflichtung zur Kohlenstoffreduzierung. Darüber hinaus werden die Auswirkungen digitaler Technologien auf die Dekarbonisierung in den vier Sektoren Telekommunikation, Elektrizität, Verkehr und Fertigung untersucht, wobei der Schwerpunkt auf der Telekommunikation liegt, da sie hervorragend geeignet ist, die Dekarbonisierungsbemühungen zu beschleunigen.Um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen, erweitert ZTE sein Portfolio an grünen Lösungen um GreenPilot, um den Energieverbrauch von Mobilfunknetzen zu reduzieren und so grüne Netze zu schaffen.„Die neue Lösung 'GreenPilot' ist für verschiedene Szenarien geeignet und bietet umfassende Lösungen zur Energieeinsparung, um die Energieeffizienz zu maximieren und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren,", sagte Frau Chen Zhiping, Vice President von ZTE. „ ‚GreenPilot' beinhaltet Lösungen von RuralPilot, SolarMaster, SmartLi, PowerPilot und GreenDC, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen verschiedener Szenarien zu erfüllen."- ZTE RuralPilot: Mit seinem Lego-Design lässt sich ZTE RuralPilot leicht auf- und abbauen und erweitern. Alle Geräte sind auf dem Mast installiert, was den Transport und den Aufbau erleichtert und zu einer Senkung der technischen Kosten um 50 % führt. Darüber hinaus sorgen Solarzellen und intelligente Lithiumbatterien für eine 100 % saubere Stromversorgung ohne Netz- und Dieselgeneratorstrom. Und da der Gesamtstromverbrauch eines Standorts innerhalb von 150 Watt gesteuert werden kann, lassen sich der Stromverbrauch um 59 % und die Investitionskosten um 35 % senken.- SolarMaster: ZTE SolarMaster unterstützt die reibungslose Umstellung auf Solarenergie mit innovativen Technologien und maximiert den Wirkungsgrad der Solarenergieumwandlung bei gleichzeitiger Steigerung des Wirkungsgrads der Stromerzeugung um über 10 %.- SmartLi: Die ZTE SmartLi-Batterielösung ermöglicht den direkten hybriden Einsatz von intelligenten Lithiumbatterien und Altbatterien, um eine reibungslose Kapazitätserweiterung zu erreichen und bestehende Standortinvestitionen zu schützen. Im AAU-Szenario der Fernstromversorgung kann die Spannungserhöhungsfunktion von SmartLi den Kabelverlust verringern und so 30 % zusätzliche Netzstromkosten einsparen. Dank dieser Funktion kann die Akkukapazität um 100 % entlastet werden. Auf diese Weise können die Investitionskosten für das Stromspeichersystem am Standort erheblich gesenkt werden..- PowerPilot: Auf der Grundlage von KI und Big Data kann die ZTE PowerPilot2.0-Lösung, der wichtigste Teil von GreenPilot, Netzressourcen durch Echtzeitüberwachung und Lastvorhersage dynamisch anpassen. Ohne Beeinträchtigung der Benutzererfahrung wird der Stromverbrauch reduziert, indem redundante Ressourcen abgeschaltet werden, um auf intelligente Weise Strom zu sparen. Der Gesamtstromverbrauch des Netzes wird um mehr als 30 % gesenkt.- GreenDC: Die ZTE GreenDC-Lösung nutzt zur Erzielung von Energieeinsparungen und Emissionsreduzierungen innovative Technologien in den Bereichen Klimatisierung, Energieverteilung, Management und Steuerung. In China hat ZTE eng mit Tencent zusammengearbeitet, um das vorgefertigte, vollständig modulare Rechenzentrum einzurichten. Durch den großflächigen Einsatz mehrerer Stromspartechnologien wird der Stromverbrauch um 30 % und die PUE auf 1,25 gesenkt.ZTE wurde soeben mit dem Global Telecom DC Power Product Leadership Award 2022 ausgezeichnet. Damit würdigt Frost & Sullivan die hocheffizienten, modularen, intelligenten und umweltfreundlichen Stromversorgungslösungen des Unternehmens, die auf die aktuellen Probleme der Kunden und die sich entwickelnden zukünftigen 5G-Anforderungen eingehen.ZTE hat „grün und kohlenstoffarm" immer als eine der Kernstrategien des Unternehmens betrachtet. Bis heute hat ZTE mehr als 500 Patente für grüne Innovationen angemeldet. In Zukunft wird das Unternehmen seine Forschungsanstrengungen weiter verstärken, um Durchbrüche in Schlüsseltechnologien zu erzielen, und ist zuversichtlich, gemeinsam mit seinen globalen Partnern eine kohlenstofffreie Gesellschaft aufzubauen.Klicken Sie hier, um das Weißbuch herunterzuladen:Wege zur Kohlenstoffneutralität: The Transformative Role of Digitalization (Die transformative Rolle der Digitalisierung)https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202203011424.pdfÜber ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. Pressekontakt:
Margarete Ma
ZTE Corporation
Tel.: +86 755 26775189
E-Mail ma.gaili@zte.com.cn