ZTE unterzeichnet strategisches Partnerschaftsabkommen mit Telenet zu 5G und IoT

Ministerpräsident Li Keqiang und Premierminister Charles Michelnehmen an Unterzeichnungszeremonie für Kooperationsvertrag zwischenZTE und Telenet in Brüssel teilBrüssel (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ), international führender Anbieter von Lösungen für dieTelekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden imBereich mobiles Internet, gab heute die Unterzeichnung einesstrategischen Partnerschaftsabkommens mit Telenet zu 5G und IoTbekannt, das die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen im Bereich derNext-Generation-Technologien vertieft.Im Rahmen einer im Schloss Val-Duchesse in Brüssel stattfindendenZeremonie unterzeichneten Telenet Chief Technology Officer MichaBerger und ZTE Senior Vice President Xiao Ming im Beisein vonPremierminister Charles Michel und Ministerpräsident Li Keqiang einneues Abkommen, das die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmenerweitert, um zukünftige Netz-Innovationen abzudecken.Herr Berger erklärte: "Wir engagieren uns bereits seit etlichenMonaten gemeinsam mit ZTE und sind sehr glücklich darüber. Wir sindüberzeugt, dass diese Partnerschaft es uns ermöglicht, einhochwertiges Mobilfunknetz für den bestehenden und zukünftigen Bedarfin ganz Belgien zu bieten".Telenet, der größte Breitbandkabeldienstleister in Belgien, istunter dem Kürzel TNET an der Euronext-Börse notiert und bietet eineReihe von digitalen TV-Diensten sowie Festnetz- und Mobilfunkdienstefür private und gewerbliche Kunden in ganz Belgien und Luxemburg an.Im August 2016 hatte sich Telenet für ZTE entschieden, um seinnationales Mobilfunknetz mit Hilfe der erstklassigenUni-RAN-Technologie von ZTE zu aktualisieren. DasModernisierungsprojekt des Netzwerks brachte nicht nur erheblicheVerbesserungen hinsichtlich Leistung und Servicequalität für dieTelenet-Kunden, sondern gab dem Carrier auch erweiterte Ressourcenfür das Management seiner operativen Aktivitäten an die Hand.ZTE hat Telenet beim Austausch von 2G-Basisstationen undOptimierung der 3G- und 4G-Abdeckung geholfen, was dieNetzwerkkapazität erhöht, das Anwendererlebnis für die Kundenverbessert und die Weiterentwicklung hin zu zukünftigenNetzwerktechnologien unterstützt.Telenet konnte dabei mit Hilfe von ZTEs branchenführenderTechnologie erfolgreich einen Feldtest abschließen, der mit einerDownload-Geschwindigkeit von 1,3 GBit/s, eine um den Faktor vierbessere Download-Geschwindigkeit als bei bestehenden 4G-Netzen, eineneue Rekordmarke für ein europäisches Netzwerk gesetzt hat.In Zusammenarbeit mit ZTE lotet Telenet auch Technologiekonzeptefür IoT-Dienste und Hochleistungslösungen unter Einsatz von LTEMassive MIMO und LTE Broadcast-Lösungen aus.Als Weltmarktführer für 5G-Technologie investiert ZTE aktiv in dieErforschung und Entwicklung von 5G-Kerntechnologien wie Massive MIMO,MUSA (Multi-User Shared Access), FB-OFDM (Filter-Bank OFDM), VirtualCell und Network-Slicing.ZTE spielt eine wichtige Rolle im Feld 5G und trägt maßgeblich zurEntwicklung globaler 5G-Technologien und Standards bei. DasUnternehmen ist Mitglied von über 70 Normungsorganisationen,Allianzen und Foren wie ITU, 3GPP, IEEE, NGMN und die IMT-2020 (5G)Promotion Group."ZTE ist über unsere strategische Vereinbarung mit Telenethocherfreut", sagte Herr Xiao. "Dieses Abkommen bietet eine solideGrundlage für Telenet und ZTE, ihre langfristige Partnerschaft aufdem Weg in die 5G-Ära zu erweitern und zu stärken".Informationen zu ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen,mobilen Endgeräten und Technologielösungen der Enterprise-Klasse fürprivate Anwender, Mobilfunkbetreiber, Unternehmen und öffentlicheEinrichtungen. Auf Basis seiner M-ICT-Strategie hat sich ZTE demAnspruch verpflichtet, Kunden integrierte durchgängige Innovationenmit Spitzenleistungen und Mehrwert im Rahmen der Verschmelzungzwischen dem Telekommunikationsbereich undInformationstechnologiesektor bereitzustellen. ZTE ist an den BörsenHongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK /A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert seine Produkte und Services anüber 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert 10Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielteine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zurEntwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das derCorporate Social Responsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, istZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationenfinden Sie unter www.zte.com.cn.Informationen zu TelenetTelenet Group Holding NV ist ein in Belgien ansässiger Anbietervon Medien- und Kommunikationsdiensten für den öffentlichen undprivaten Sektor, der sich auf Fernsehen (TV), Internet und Telefoniekonzentriert. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst unteranderem Kabelfernsehen, Internetzugang, Festnetztelefonie,Mobiltelefonie und Unternehmensdienstleistungen wie Sprach- undDatenübertragung über Glasfaserkabel, Koaxialkabel und drahtloseInfrastrukturen, vor allem für öffentliche Einrichtungen,Gesundheits- und Bildungseinrichtungen und Sprach-, Daten- undInternetdienstleister. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seineProdukte und Dienstleistungen für verschiedene Konzerne,Regierungsorganisationen, Gesundheits- und Bildungseinrichtungensowie kleine und mittlere Unternehmen an. Telenet betreibt Lycamobileals sein Mobilfunknetz.