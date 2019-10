ZTE und China Unicom bei Broadband Awards 2019 mit Best Network Intelligence Award ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ), international führender Anbieter von Lösungen für dieTelekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden imBereich mobiles Internet, hat heute bekanntgegeben, dass ZTE und dieGuangdong-Niederlassung von China Unicom bei den Broadband Awards2019 in Amsterdam (Niederlande) mit ihrer intelligentenKonfigurationsprüfung auf Basis von "Role Fingerprint" den BestNetwork Intelligence Award gewonnen haben.Die Lösung basiert auf ZTEs ZENIC ONE-Produkt für integrierteTransportverwaltung und -kontrolle. Ausgestattet mit dembranchenführenden KI-Algorithmus und fortschrittlicherAutomatisierungstechnologie, ermöglicht sie die intelligenteKonfigurationsprüfung von Geräten im Transportnetz. Mit der Lösunglässt sich die Effizienz der Konfigurationsprüfung um 90 % und dieErkennungsrate für Konfigurationsfehler auf 85 % verbessern. Dasbedeutet deutliche Effizienzgewinne bei Betrieb und Wartung.Die von ZTE und der Guangdong-Niederlassung von China Unicomentwickelte intelligente Konfigurationsprüfung auf Basis von "RoleFingerprint" extrahiert mithilfe des KI-Algorithmus dieKonfigurationsstruktur des Geräts aus den vorhandenenNetzwerkkonfigurationsdaten, um den "Rollenfingerabdruck" des Gerätszu generieren.Auf Basis eines KI-Wissensdiagramms erstellt die intelligenteKonfigurationsprüfung ein Protokollmodell und lernt selbständig dieNetzrollen des Geräts, um Konfigurationsfehler frühzeitig zuerkennen. Bei dieser Funktion kommen semantische Erkennung, DataMining und Big Data-Analyse zum Einsatz.Darüber hinaus werden verschiedene KI-Technologien wie NLP undWissensdiagramm implementiert. Auf diese Weise wird die herkömmlicheMethode der manuellen Konfigurationsprüfung automatisiert. Mit derautomatischen Konfigurationsprüfung lässt sich der Arbeitsaufwand von90 Personentagen auf 7 Personentage verkürzen. Die Effizienz derKonfigurationsprüfung und Erkennungsrate von Konfigurationsrisikenwerden effektiv verbessert.Grundlage für ZENIC ONE ist eine Mikrodienstarchitektur. Alsbranchenweit erstes SDN-System integriert die Lösung intelligenteNetzverwaltung-, -kontrolle, -orchestrierung, -gewährleistung und-analyse auf Basis des cloudnativen Konzepts. ZENIC ONE decktsämtliche 4G/5G-Szenarien in Bezug auf Transportnetze ab,einschließlich PTN/SPN, IP/IPRAN, OTN und Slicing. Es ist daraufausgelegt, die Verwaltung und Kontrolle des Transportnetzesintelligenter zu machen.In "WAN SDN Controller: Competitive Landscape Assessment" vomOktober 2019 erhielt ZENIC ONE von GlobalData die Bewertung "VeryStrong". Bis August 2019 wurden für ZENIC ONE bereits 94 Patenteerteilt. Es ist in nahezu 70 internationale Normenvorlageneingeflossen und wurde bei mehr als 20 Forschungsprojekten anbekannten Universitäten eingesetzt.Mit den Broadband Awards werden besondere Leistungen vonBreitanbietern ausgezeichnet und Errungenschaften unter anderem beiinnovativen Kommunikationstechnologien, Anwendungen, Diensten undStrategien herausgestellt.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen,mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber,Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. DasUnternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängigeInnovationen für hervorragende und hochwertige Produkte imKonvergenzbereich der Telekommunikations- undInformationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhennotiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) undliefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehnProzent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielteine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zurEntwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das derCorporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, istZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationenfinden Sie unter www.zte.com.cnPressekontakt:für Medien:Margaret MaZTE CorporationTel.: +86 755 26775189E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1012608/Best_Network_Intelligence_Award.jpgOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuell