ZTE stellt auf dem MWC 2022 eine Reihe neuer 5G-Produkte und -Lösungen vor

Shenzhen, China, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, hat heute auf dem Mobile World Congress in Barcelona, Spanien, eine Reihe neuer 5G-Produkte und -Lösungen vorgestellt. Die neuen Produkte und Lösungen zeigen das große Engagement von ZTE für den Aufbau des einfachsten 5G-Netzes mit Energieeffizienz, die Förderung der digitalen Transformation der Industrie mit einem privaten All-in-One-Netz und den einfachen Betrieb des komplexen Netzes.UniSite NEO von ZTE gehört zu den neuen Lösungen und ist die branchenweit einfachste Standortlösung. Mit der integrierten Funkeinheit der OmniUBR-Serie kann die Anzahl der Funkeinheiten von 18 auf 5 reduziert und ein 6-Band-Standort mit 3 Sektoren mit nur 5 Einheiten unterstützt werden. Dadurch werden die Mietkosten für den Standort um bis zu 57 % gesenkt und der Stromverbrauch um 40 % reduziert.Außerdem hat ZTE sein 5G-RAN-Portfolio mit der neuen Generation der Massive MIMO-Produktreihe aktualisiert. Es umfasst 32TR- und 64TR-AAUs, bis zu 192 Antennenelemente und 320 Watt und stellt das branchenweit leichteste Massive MIMO-Produkt mit einem Gewicht von 9 kg für stark frequentierte Standorte mit begrenztem Platzangebot dar. Das Update des ZTE-Produktportfolios für das gesamte Szenario schließt die Verbesserung des Funknetzes ab und verbessert den ROI für seine Betreiber.Auf dem MWC 2022 stellt ZTE eine 5G-Privatnetz-Komplettlösung vor, die auf dem neuen Modell des 5G-Netzwerks as-a-Service basiert. Dabei handelt es sich um ein Order-to-Service-Paket aus einer Hand mit vorintegrierter Soft- und Hardware sowie konvergenten 4G- und 5G-Netzwerken. Das Paket verfügt über die maßgeschneiderten Netzwerkfunktionen, um die digitale Gesellschaft zu stärken.ZTE stellt drei Haupttypen von 5G-Privatnetzen vor, darunter das kompakte Kabinett für intelligente Fabriken mit Dutzenden von Unternehmensanwendungen, die in der Cloud gestartet werden sollen, das Einzelserver-i5GC für einen umfassenden Campus, auf dem die Anwendungen vielfältiger sind und Datensicherheit und Self-Service obligatorisch sind, und das eingebettete MEC für einen sehr begrenzten Geräteraum und einfache Anwendungsszenarien.Darüber hinaus hat ZTE auf dem MWC 2022 VMAX, den Beschleuniger der digitalen Transformation, vorgestellt, um der zunehmenden Komplexität des Netzbetriebs gerecht zu werden, die als eines der größten Probleme für Betreiber gilt. VMAX von ZTE kann dazu beitragen, das Kundenerlebnis zu verbessern, die Kosten zu senken und die Betriebsleistung zu steigern.VMAX ist ein Teil von uSmartNet, der autonomen Netzwerklösung von ZTE, und verwandelt den Single-Domain-Betrieb in eine All-Domain- und End-to-End-Perspektive, die einen One-Stop-Insight bietet. Beim Auftreten von Netzwerkfehlern unterstützt VMAX die domänenübergreifende Selbstheilung von Diensten. Es findet die Ursache von Serviceproblemen und Kundenbeschwerden innerhalb von Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 80 % und einer Effizienzsteigerung von 30 %.Darüber hinaus kann VMAX die Serviceabsicht interpretieren und mit minimalen Eingriffen präzise Vorschläge für die Netzwerkplanung ausgeben. Gleichzeitig bietet es End-to-End-Sicherheit für verschiedene Szenarien zum Schutz der persönlichen Privatsphäre.„Leistungssteigerung, Grenzerweiterung und Effizienzverbesserung sind drei Schlüssel zu der ‚5G Growing'-Strategie von ZTE", sagte Zhang Wanchun, SVP der ZTE Corporation. „ZTE hofft, gemeinsam mit seinen Industriepartnern das einfachste und stärkste öffentliche Netzwerk, das maßgeschneiderte private Netzwerk und das intelligenteste Unternehmensnetzwerk aufzubauen."Klicken Sie hier für die vollständige Version von ZTE 2022:https://topicsen.zte.com.cn/Online-Events/5G_Growing_Part.htmlÜber ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards.